Анатолий Баранов: Времена решения политических проблем мирными, конституционными методами, к сожалению, прошли

Дал комментарий "Свободной прессе", почему-то опять вышло с сокращениями. Даю с выделением исчезнувших фрагментов.
Российским пенсионерам нечего жаловаться на размер пенсий, так как сегодня он выше, чем был. Такую фразу в эфире передачи «Соловьев LIVE» обронила главный редактор RT Маргарита Симоньян. По ее словам, граждане забыли, как жили в 90-е годы.
— Симоньян слабый специалист в той области, в которой она волей судеб работает, — убежден главный редактор портала ФОРУМ. мск Анатолий Баранов. — Она была довольно шустрым репортером, и в целом, конечно, неглупая женщина. Но это другая профессия. Государственным деятелем она не стала и стать не сможет, а один из главных госпропагандистов — это государственный деятель. Это с самого начала было ясно, когда она только отжала у действительно серьезного специалиста РИА "Новости" - помните плакат, который висел по всей Европе, где автомат Калашникова слит с бетакамовской камерой? Худшей антирекламы для российского медиа-проникновения придумать было нельзя… И дальше все в этом стиле.
Дебилам в Кремле нравилась эта шустрость, а стране, репутации государства наносился непоправимый вред. Причем делалось это не со зла, а по некомпетентности. Ну как передача ее мужа Кеосаяна — ну днище же! А недавняя история с «русским миром» на Донбассе в исполнении Симоньян, Кеосаяна и Бабаяна? Ведь Пескову пришлось фактически опровержение давать. Хотя и Песков ведь тоже отражение «страны победившего непрофессионализма». Так что слова про пенсии - это просто очередная глупость. Не удивительно, что весьма посредственный с исполнительской точки зрения блогер ставит всю их пропагандистскую вертикаль раком, таком и попереком...
— Симоньян увереят, что пенсии вырастут, если только дать время стране нормально развиваться без потрясений. А дадут ли?
— Я только сегодня прочитал у Садулаева — посмотрите, говорит, что стало за двадцать лет с Китаем, который из страны нищих крестьян превратился в сверхдержаву, что стало за это время с Индией. А нам предлагают подождать… Они что, не понимают, что предлагать пенсионерам подождать — это издевательство?
Я вот уже вступил в «возраст дожития», и, судя по данным о нарастающей в стране смертности, этот возраст не будет слишком долгим… Это не говоря о том, что у нас две пенсионные системы — для чиновников и для прочих. Для приемлемых пенсий чиновникам деньги есть. Думаю, и продолжительность «возраста дожития» у этих категорий разная. И деньги у государства есть, вон больше триллиона осталось непотраченными в бюджете прошлого года.
Просто в стране строится сословное государство нового типа, в котором сословие государственных рабов — это уже фактически другой вид, с другими показателями антропометрии, с другой продолжительностью жизни. Мы же не беспокоимся о продолжительности жизни коровы в стойле? Знаем, что в определенном возрасте она пойдет на колбасу. И не испытываем по этому поводу никаких моральных страданий.
— Власть совершенно не сделала выводов из пенсионной реформы? По-вашему, у населения еще осталась злость на пенсионную реформу? Выстрелит ли она еще на выборах или на улице?
— Власть выводы сделала — нарастила численность Росгвардии, дала ей полномочия лупить и стрелять. Причем не во внешнего врага, а сугубо во внутреннего. А внутренний враг - это все мы, кто не входит в число бенефициаров режима. Есть враг явный, который ходит на митинги и проявляет активность, и есть скрытый — это все прочие. Выводы сделаны, просто совсем не в нашу пользу. И имидж власти в наших глазах волнует власть все меньше и меньше — при «голосовании на пеньках» им эта любовь народа без надобности. Не надо, чтоб любили, надо, чтоб сидели тихо. И боюсь, что времена мирных протестов, и вообще времена решения политических проблем мирными, конституционными методами, к сожалению, прошли. И слово «выстрелит» в вашем вопросе, увы, звучит очень буквально.
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Чистый синус написал 08.02.2021 17:39
Полиция идет в отказ, на улицах миллионы голодных и обозленных людей. Возможно сейчас была проверка боем, запрос на нобелевку и два шага назад. Время на стороне противников режима, завтра будет хуже, чем вчера, хуже чем вчера, хуже чем вчера, птица счастья заврашнего дня. Выбери меня, выбери меня, завтра будет лучше чем вчера.
Как точно сказано. написал 08.02.2021 17:39
2021 написал 08.02.2021 17:38
Truzadrottttt написал 08.02.2021 17:34