Анатолий Баранов: Времена решения политических проблем мирными, конституционными методами, к сожалению, прошли

Дал комментарий "Свободной прессе", почему-то опять вышло с сокращениями. Даю с выделением исчезнувших фрагментов.

Российским пенсионерам нечего жаловаться на размер пенсий, так как сегодня он выше, чем был. Такую фразу в эфире передачи «Соловьев LIVE» обронила главный редактор RT Маргарита Симоньян. По ее словам, граждане забыли, как жили в 90-е годы.

— Симоньян слабый специалист в той области, в которой она волей судеб работает, — убежден главный редактор портала ФОРУМ. мск Анатолий Баранов. — Она была довольно шустрым репортером, и в целом, конечно, неглупая женщина. Но это другая профессия. Государственным деятелем она не стала и стать не сможет, а один из главных госпропагандистов — это государственный деятель. Это с самого начала было ясно, когда она только отжала у действительно серьезного специалиста РИА "Новости" - помните плакат, который висел по всей Европе, где автомат Калашникова слит с бетакамовской камерой? Худшей антирекламы для российского медиа-проникновения придумать было нельзя… И дальше все в этом стиле.

Дебилам в Кремле нравилась эта шустрость, а стране, репутации государства наносился непоправимый вред. Причем делалось это не со зла, а по некомпетентности. Ну как передача ее мужа Кеосаяна — ну днище же! А недавняя история с «русским миром» на Донбассе в исполнении Симоньян, Кеосаяна и Бабаяна? Ведь Пескову пришлось фактически опровержение давать. Хотя и Песков ведь тоже отражение «страны победившего непрофессионализма». Так что слова про пенсии - это просто очередная глупость. Не удивительно, что весьма посредственный с исполнительской точки зрения блогер ставит всю их пропагандистскую вертикаль раком, таком и попереком...

— Симоньян увереят, что пенсии вырастут, если только дать время стране нормально развиваться без потрясений. А дадут ли?

— Я только сегодня прочитал у Садулаева — посмотрите, говорит, что стало за двадцать лет с Китаем, который из страны нищих крестьян превратился в сверхдержаву, что стало за это время с Индией. А нам предлагают подождать… Они что, не понимают, что предлагать пенсионерам подождать — это издевательство?

Я вот уже вступил в «возраст дожития», и, судя по данным о нарастающей в стране смертности, этот возраст не будет слишком долгим… Это не говоря о том, что у нас две пенсионные системы — для чиновников и для прочих. Для приемлемых пенсий чиновникам деньги есть. Думаю, и продолжительность «возраста дожития» у этих категорий разная. И деньги у государства есть, вон больше триллиона осталось непотраченными в бюджете прошлого года.

Просто в стране строится сословное государство нового типа, в котором сословие государственных рабов — это уже фактически другой вид, с другими показателями антропометрии, с другой продолжительностью жизни. Мы же не беспокоимся о продолжительности жизни коровы в стойле? Знаем, что в определенном возрасте она пойдет на колбасу. И не испытываем по этому поводу никаких моральных страданий.

— Власть совершенно не сделала выводов из пенсионной реформы? По-вашему, у населения еще осталась злость на пенсионную реформу? Выстрелит ли она еще на выборах или на улице?

— Власть выводы сделала — нарастила численность Росгвардии, дала ей полномочия лупить и стрелять. Причем не во внешнего врага, а сугубо во внутреннего. А внутренний враг - это все мы, кто не входит в число бенефициаров режима. Есть враг явный, который ходит на митинги и проявляет активность, и есть скрытый — это все прочие. Выводы сделаны, просто совсем не в нашу пользу. И имидж власти в наших глазах волнует власть все меньше и меньше — при «голосовании на пеньках» им эта любовь народа без надобности. Не надо, чтоб любили, надо, чтоб сидели тихо. И боюсь, что времена мирных протестов, и вообще времена решения политических проблем мирными, конституционными методами, к сожалению, прошли. И слово «выстрелит» в вашем вопросе, увы, звучит очень буквально.