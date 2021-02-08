Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Анатолий Баранов: Времена решения политических проблем мирными, конституционными методами, к сожалению, прошли

Опубликовано 08.02.2021 в разделе комментариев 4

путин выборы навальный кремль
Анатолий Баранов: Времена решения политических проблем мирными, конституционными методами, к сожалению, прошли

Дал комментарий "Свободной прессе", почему-то опять вышло с сокращениями. Даю с выделением исчезнувших фрагментов.

Российским пенсионерам нечего жаловаться на размер пенсий, так как сегодня он выше, чем был. Такую фразу в эфире передачи «Соловьев LIVE» обронила главный редактор RT Маргарита Симоньян. По ее словам, граждане забыли, как жили в 90-е годы.

— Симоньян слабый специалист в той области, в которой она волей судеб работает, — убежден главный редактор портала ФОРУМ. мск Анатолий Баранов. — Она была довольно шустрым репортером, и в целом, конечно, неглупая женщина. Но это другая профессия. Государственным деятелем она не стала и стать не сможет, а один из главных госпропагандистов — это государственный деятель. Это с самого начала было ясно, когда она только отжала у действительно серьезного специалиста РИА "Новости" - помните плакат, который висел по всей Европе, где автомат Калашникова слит с бетакамовской камерой? Худшей антирекламы для российского медиа-проникновения придумать было нельзя… И дальше все в этом стиле. 

Дебилам в Кремле нравилась эта шустрость, а стране, репутации государства наносился непоправимый вред. Причем делалось это не со зла, а по некомпетентности. Ну как передача ее мужа Кеосаяна — ну днище же! А недавняя история с «русским миром» на Донбассе в исполнении Симоньян, Кеосаяна и Бабаяна? Ведь Пескову пришлось фактически опровержение давать. Хотя и Песков ведь тоже отражение «страны победившего непрофессионализма». Так что слова про пенсии - это просто очередная глупость. Не удивительно, что весьма посредственный с исполнительской точки зрения блогер ставит всю их пропагандистскую вертикаль раком, таком и попереком...

— Симоньян увереят, что пенсии вырастут, если только дать время стране нормально развиваться без потрясений. А дадут ли? 

— Я только сегодня прочитал у Садулаева — посмотрите, говорит, что стало за двадцать лет с Китаем, который из страны нищих крестьян превратился в сверхдержаву, что стало за это время с Индией. А нам предлагают подождать… Они что, не понимают, что предлагать пенсионерам подождать — это издевательство? 

Я вот уже вступил в «возраст дожития», и, судя по данным о нарастающей в стране смертности, этот возраст не будет слишком долгим… Это не говоря о том, что у нас две пенсионные системы — для чиновников и для прочих. Для приемлемых пенсий чиновникам деньги есть. Думаю, и продолжительность «возраста дожития» у этих категорий разная. И деньги у государства есть, вон больше триллиона осталось непотраченными в бюджете прошлого года.

Просто в стране строится сословное государство нового типа, в котором сословие государственных рабов — это уже фактически другой вид, с другими показателями антропометрии, с другой продолжительностью жизни. Мы же не беспокоимся о продолжительности жизни коровы в стойле? Знаем, что в определенном возрасте она пойдет на колбасу. И не испытываем по этому поводу никаких моральных страданий. 

Власть совершенно не сделала выводов из пенсионной реформы? По-вашему, у населения еще осталась злость на пенсионную реформу? Выстрелит ли она еще на выборах или на улице? 

— Власть выводы сделала — нарастила численность Росгвардии, дала ей полномочия лупить и стрелять. Причем не во внешнего врага, а сугубо во внутреннего. А внутренний враг - это все мы, кто не входит в число бенефициаров режима. Есть враг явный, который ходит на митинги и проявляет активность, и есть скрытый — это все прочие. Выводы сделаны, просто совсем не в нашу пользу. И имидж власти в наших глазах волнует власть все меньше и меньше — при «голосовании на пеньках» им эта любовь народа без надобности. Не надо, чтоб любили, надо, чтоб сидели тихо. И боюсь, что времена мирных протестов, и вообще времена решения политических проблем мирными, конституционными методами, к сожалению, прошли. И слово «выстрелит» в вашем вопросе, увы, звучит очень буквально.



Рейтинг:   3.50,  Голосов: 6
Поделиться
Всего комментариев к статье: 4
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
Чистый синус написал 08.02.2021 17:39
Пурга. Одна пурга, если к лету курс доллара будет 180 рублей за один доллар США, то оплата элиты упадет в три раза, население вообще прифигеет, и вот тогда Навальный с фильмом!
Полиция идет в отказ, на улицах миллионы голодных и обозленных людей. Возможно сейчас была проверка боем, запрос на нобелевку и два шага назад. Время на стороне противников режима, завтра будет хуже, чем вчера, хуже чем вчера, хуже чем вчера, птица счастья заврашнего дня. Выбери меня, выбери меня, завтра будет лучше чем вчера.
Ответить
>>> Ну как передача ее мужа Кеосаяна &#8212; ну днище же!<<<
Как точно сказано. написал 08.02.2021 17:39
Копирка с барановской брехаловки.
Ответить
(без названия)
2021 написал 08.02.2021 17:38
"Пенсии вырастут,если только дать стране нормально развиваться- без потрясений",так сказала г-жа симоньян.Но,может быть,она не в курсах,что в сегодняшней россии, "длительного период жить без потрясений"-невозможно,в принципе,а уж о развитии,при наличии сплошь сырьевой экономики и говорить даже не приходится.Кто уже сегодня может жить в россии "очень хорошо",невзирая на общую экономическую ситуацию?Только определенные,малочисленные (по сравнению со всем остальным населением),группы,которые имеют доступ к государственному "корыту",к примеру,такие,как сама г-жа симоньян,и (если иметь в виду медиапаразитариев),различные обозреватели,ведущие,продюсеры и сопродюсеры,што есть,тот,кто восхваляет нынешний путинский режим,пропагандирует его и именно за это-получает право из этого корыта "хлебать".А уж,поскольку,им даются такие префереции,то они за гаранта-и в огонь и в воду пойдут(до определенного предела,конечно),и пургу гнать элеторату,будут-до хрипа раздирая глотку,потому,что-"уплочено".
Ответить
Re:
Truzadrottttt написал 08.02.2021 17:34
Как писал К.Маркс, "право есть лишь возведенная в закон воля вашего класса". Шелуха о правовом государстве и гражданском обществе отброшена. Патриотические байки о единении работяги Иванова и владельца "Челси&#8470; Абрамовича списаны в утиль. Осталась рафинированная диктатура олигархии.
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Как вы относитесь к присуждению Навальному Нобелевской премии?:
Результаты
Интернет-ТВ
Война &#8212; всем дворцам капитала! Требования Объединенной коммунистической партии (ОКП)
Война — всем дворцам капитала! Требования Об...
06.02.2021
"Жопу порвали"
"Жопу порвали"
08.02.2021
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Анатолий Баранов: Времена решения политических проблем мирными, конституционными методами, к сожалению, прошли (4)
В правдивость фильма о "дворце Путина" поверили больше половины россиян (5)
В Кремле рекомендовали глухонемому оспорить штраф за скандирование лозунгов (2)
В Госдуме подумывают изменить закон, чтобы не пустить Навальную на выборы (4)
Стоимость электроэнергии в России выросла до максимума за 5 лет (2)
Песков с Собяниным не договорились, когда отменять карантин (6)
Столичные полицейские прислали повестку об участии в митинге умершему мужчине (0)
Линейка в защиту Александра Черепанова. Или полицейский пас в суде (1)
Явлинский удобрил "Яблоко" качественным дерьмом (23)
СССР против Советского Союза (14)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
orphoprosecutor orphoprosecutor: Про "поциента Н"
Михаил Делягин Михаил Делягин: Кривое зеркало либерализма
Михаил Делягин Михаил Делягин: Академики предложили Путину строить социализм! Разбор инициатив
Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов: На Западе поднялась большая шумиха из-за эффективности вакцины Спутник V
Михаил Делягин Михаил Делягин: Стрим на моем эксклюзивном канале: ответы на ваши вопросы
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss