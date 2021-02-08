Смертность в России выросла почти на 18% за год

Смертность в России в 2020 году по сравнению с 2019 годом выросла на 17,9%, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. "Когда мы обсуждали эту тему на прошлом брифинге, мы говорили, что исходя из тех темпов роста заболеваемости, мы предполагали, что декабрь будет самым напряженным месяцем по смертности по сравнению со всеми другими месяцами года. Так и произошло, и, собственно, сложность декабря повлияла на общегодовые показатели смертности в России за 2020 год. По предварительным данным Росстата, смертность в Российской Федерации за 2020 год увеличилась на 17,9% по сравнению с 2019 годом", - цитирует чиновницу РИА Новости.

По словам, Голиковой, "это избыточная смертность, которая включает в себя смертность от COVID". "С учетом умерших от других диагнозов, но имевших положительный тест на ковид, это 50% от избыточной смертности за 2020 год. Мы видим, что существенная доля смертей, которая фиксируется в РФ от сердечно-сосудистых заболеваний, ассоциирована с COVID-19, или это смерти, наступившие у больных, которые страдали коронавирусом и перенесли его, например, в форме средней тяжести или тяжелого течения. И мы фиксируем, что, к сожалению, смертность наступает от других заболеваний, но связана она с ковидом", - отметила она.