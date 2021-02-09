Сталин и Навальный

Официальная организация, от имени которой действовал Навальный – Фонд борьбы с коррупций - обессилена ударами по ней фашистского режима России, подавившем организованные ФБК демонстрации. «У нас 12 тысяч человек арестованы, практически разгромлены штабы, — сказал руководитель штаба Навального, Леонид Волков. — Под арестом большая часть сотрудников и координаторов штабов — то есть просто некому организовывать».

В слабое утешение сторонников Навального дам присланную мне товарищем цитату из Сталина:

«Уличная демонстрация интересна тем, что она быстро вовлекает в движение большую массу населения, сразу знакомит её с нашими требованиями и создаёт ту благоприятную широкую почву, на которой мы смело можем сеять семена социалистических идей и политической свободы. Уличная демонстрация создаёт уличную агитацию, влиянию которой не может не поддаться отсталая и робкая часть общества. Потому-то власть больше всего боится уличной демонстрации. Вот почему она грозит сурово наказать не только демонстрантов, но и «любопытствующих». Нагайка уже не может разобрать, где кончается простой «любопытствующий» и где начинается «бунтовщик». Теперь нагайка, соблюдая «полное демократическое равенство», не различая пола, возраста и даже сословия, разгуливает по спинам и тех и других. Этим нагайка оказывает нам большую услугу, ускоряя революционизирование «любопытствующего». Из оружия успокоения она становится оружием пробуждения. Мы пока ещё не раз будем биты на улице, ещё не раз выйдет правительство победителем из уличных боёв. Но это будет «пиррова победа». Ещё несколько таких побед - и поражение абсолютизма неминуемо». И. Сталин.

Однако почему для соратников Навального это слабое утешение? Почему «поражение абсолютизма неминуемо, - это не для сторонников Навального? Почему от их действий никакой абсолютизм не развалится?

Потому, что для Сталина демонстрации – это всего-навсего СРЕДСТВО донесения до масс общественно-полезных идей революционеров, а для соратников Навального это не способ, а уже вся ЦЕЛЬ, поскольку достижение никаких общественно-полезных идей (полезных всем гражданам России) эти уличные мероприятия не пропагандировали и не пропагандируют.

«Свободу Навальному!» нельзя считать требованием, полезным не только Навальному, но и обществу, поскольку всего лишь мизерное количество зрителей этих уличных демонстраций поймёт, что речь идёт о восстановлении законности, а не только об освобождении из тюрьмы народного любимца. «Путин, уйди!», - это вообще детски-дебильное требование, поскольку официально путин избран большинством голосовавших на выборах президента - как он может вот так взять и уйти?

Подобное наглое игнорирование воли граждан России, ходивших на выборы, в ходе которых был как бы избран Путин, – это и есть фашизм! Этот лозунг «Путин уйди!» – это доказательство для дураков того, что народные возмущения инициированы Госдепом США, и посему антинародны.

(Мне в комментариях выдвинули довод – а где доказательства, что Ельцин фашист? Блин, да он наплевал на волю народа СССР жить в одной стране, которое советский народ высказал на референдуме 17 марта 1991 года! Какое вам, дебилам, ещё нужно доказательство фашизма Ельцина и ельциноидов?).

Ещё раз: на самом деле антинародность лозунга «Путин, уйди!» не в том, что этот лозунг кто-то поддерживает из-за рубежа, а в том, что этот лозунг игнорирует результаты выборов самих граждан России - этим лозунгом демонстранты отделяют себя и от Конституции РФ, и от существенной части народа, реально голосовавшей за Путина. А вопрос: некий путин выбран или не выбран? – это второй вопрос, а главное в том, что демонстранты нагло игнорируют волю народа – они, видишь ли, умные, а остальной народ, понятное дело, - дураки.

Ещё. Лозунги сторонников Навального и самого Навального - это лозунги в пустоту, они практически ни к кому не адресованы, и никто в России не обязан в силу своей должности на подобные лозунги реагировать не дубинкой, а ответом.

Вот сам Алексей Навальный в своей речи в суде сказал: «Мы такие же граждане, и мы требуем нормального правосудия, нормального отношения к нам, участия в выборах, участия в распределении национальных богатств. Да, мы всего этого требуем!». Понятно, что «мы требуем» много всего хорошего, но у кого персонально «мы» это требуем? У всех плохих требуем? И ни у кого конкретно?

Ещё раз для непонятливых: сочиняя лозунг, нужно понимать, к кому именно в государстве вы адресуете требование, кто вам обязан ответить по должности? От кого конкретно вы требуете? Хотите всего-навсего убрать путина? Так вы и требуйте это не от пустоты, а от Думы, и не чтобы путин ушёл, а чтобы Дума объявила ему импичмент, к примеру, за воровство.

И, наконец, нет смысла обязательно нарушать даже фашистские законы России, даже нагло-фашистский закон о согласовании митингов и шествий. Надо всячески показывать, что это фашистский режим в России преступный, а не демонстранты.

Я понимаю, что ни у ФБК, ни у Навального не хватит ни ума, ни, главное, духу потребовать от депутатов Думы и правоохранителей ответить на вопрос, почему вместо В.В. Путина выпускают артистов, играющих его роль? Несколько демонстраций, достаточно масштабных, чтобы СМИ было не способно их замолчать, с лозунгами-требованиями к СК и Думе «Расследовать убийство В.В. Путина!» поставили бы крест на всём кремлёвском режиме немедленно. Но, повторю, у Навального и его соратников на это духу не хватит, посему «даже с самой красивой женщины нельзя снять больше, чем с неё можно снять» ©.

Тогда необходимо выдвигать к Думе точное требование создать в России суды, указанные в Основах конституционного строя. Суды, судьи которых будут избраны гражданами России.

Ведь почему путин выигрывает на выборах? Потому, во-первых, что фашисты убирают его конкурентов – того же Навального. Но если бы были настоящие суды, то они бы встали на защиту Конституции и потребовали оставить Навального в качестве кандидата в президенты. Во-вторых, итоги голосования нагло фальсифицированы, но если бы в России были судьи, избранные народом, то они не признали бы итоги выборов и потребовали бы посадить членов избирательных комиссий, участвовавших в фальсификации. Кстати, если бы были судьи, избранные народом (как того и требует Конституция), то они потребовали посадить за решётку всех полицейских, разгонявших мирные демонстрации. А заодно и тех, кто сфабриковал против Навального настоящее дело и осудил его.

К сожалению, умственное развитие населения сейчас таково, что большинство уже не способно понять написанные русским языком простенькие положения статей Конституции и законов. И в силу отсутствия хоть какого-то опыта самостоятельной организации сложных дел, эти люди заодно не способны и понять, что является главным и первоочередным при достижении сложных целей. Поэтому ниже я напишу для тех, кто, всё же, попробует это сделать – попробует понять.

В силу статьи 3 Конституции РФ сувереном – тем единственным, кто имеет всю власть в России – является её многонациональный народ, а осуществляет народ свою власть или непосредственно, или через избранные им органы власти. И эти органы являются таковыми только в силу избрания их народом, поскольку народ является и единственным источником власти – никто, кроме народа, не имеет права наделять никого властью.

Что касается конкретно судей, то в силу статей 10 и 11 Конституции РФ судьи обязаны быть независимыми от остальных ветвей власти России, а органы законодательной, исполнительной и судебной власти должны быть не назначены кем-то, а образованы. Но нет способа конституционно образовать независимых от других органов власти судей вне выборов их непосредственно гражданами. Это полностью соответствует части «а» статьи 25 «Пакта о гражданских и политических правах», который был ратифицирован СССР ещё в 1973 году: «Каждый гражданин должен иметь без какой бы то ни было дискриминации, упоминаемой в статье 2, и без необоснованных ограничений право и возможность: принимать участие в ведении государственных дел как непосредственно, так и через посредство свободно выбранных представителей». То есть каждый гражданин имеет право участвовать в работе органов судебной власти или лично, или через посредство ИМ ЖЕ ВЫБРАННЫХ судей. Других способов нет.

Будут судьи выбраны народом – будет власть принадлежать народу, а не фашистам! И именно с судей необходимо начинать борьбу с фашистами в России.

Для этого необходимо организовывать все виды уличных мероприятий, но только с ЕДИНСТВЕННЫМ требованием и только к Думе – изменить статьи Конституции РФ, касающиеся судей.

Почему единственным?

Проблема оппозиции в том, что она забита людьми, которые с младых ногтей никаким полезным обществу делом не занимались и не соображают, как такие дела организовывают. Для этих людей важно то, как много они наболтают, - чем больше болтаешь, тем более полезен и умён. Посему, как только начинается выдвижение требование, всяк оппозиционный дурак лезет со своим заветным требованием типа освободить политзаключённых или увеличить пенсии жертвам Чернобыля. И то, единственно нужное в данный момент времени требование, просто забалтывается – оппозиция сама губит цели своих выступлений и режиму даже репрессий не требуется – дураки оппозиции сами сведут на нет народный протест своей несвоевременной болтовнёй.

Ещё раз процитирую Сталина, хотя и понимаю, что для либеральных дебилов он является пугалом во всех отношениях. Сталин, указывая главные условия, обеспечивающие правильность тактического руководства, требовал нахождение: «в каждый данный момент того особого звена в цепи процессов, ухватившись за которое можно будет удержать всю цепь и подготовить условия для достижения стратегического успеха». Тактика – это умение выиграть бой, сражение, а стратегия – умение выиграть всю войну. Вот сегодня для того, чтобы выиграть первый бой с фашистским режимом, необходимо ухватиться за звено выборности судей народом. И это звено должно быть единственным, чтобы его невозможно было замолчать или проигнорировать!

Надо требовать сделать судей России выбранными народом хотя бы так, как как они избирались в СССР. Вот Конституция СССР 1977 года:

«Статья 152. Все суды в СССР образуются на началах выборности судей и народных заседателей.

Народные судьи районных (городских) народных судов избираются гражданами района (города) на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании сроком на пять лет. Народные заседатели районных (городских) народных судов избираются на собраниях граждан по месту их работы или жительства открытым голосованием сроком на два с половиной года».

Таким образом единственным лозунгом сторонников Навального должен быть лозунг «Дума, сделай судей избранными народом!». И в ходе всех митингов принимать требование к Думе об этом, посылать в Думу соответствующие требования, обсуждать отписки Думы и снова требовать, требовать и требовать только это одно. Понимая, что чем меньше требований, тем подлецам СМИ труднее их замолчать, заболтать или исказить, тем труднее подлецам Думы их игнорировать. А раз и СМИ вынуждено будет хоть что-то об этом говорить, то тем больше и больше народа, раньше не интересующегося политикой, будет понимать, в чём тут дело и почему требуется избрание судей.

ФБК надо заказывать митинги, как требует фашистский закон, получать вонючее фашистское «санкционирование» и созывать на эти мероприятия как можно больше людей. Если не будет риска репрессий, то приходить будут десятки тысяч.

Нельзя же всё время водить людей от одного поражения к другому и всё это ради получения в вожди Навального, который по опыту предшествующих лет может предать, как предали народ тысячи этих зюганово-жириновских. Надо требовать не вождя, который что-то бы изменил, а сразу нужное изменение в стране, а вожди к нему приложатся. И требовать это изменение от того, кто это изменение ОБЯЗАН произвести.