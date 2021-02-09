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Московский листок

Украина остается единственной европейской страной, где вообще не идет вакцинация

Опубликовано 09.02.2021 в разделе комментариев 0

украина война киев зеленский
Украина остается единственной европейской страной, где вообще не идет вакцинация

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что эффективность российской вакцины от коронавируса «Спутник V» не доказана и «украинцы — не кролики», чтобы прививать их этим препаратом. 

«Никакой официальной информации относительно того, что «Спутник V» российского производства является гарантированным и дает эффект 90-91%. И от ВОЗ, и от ведущих экспертов такого подтверждения нет. Я считаю, что граждане Украины — это люди, и точно, извините за такое сравнение, не кролики», — сказал он журналистам на форуме «Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы», подчеркнув, что власти не имеют права проводить подобные эксперименты на людях. 

По словам Зеленского, которые приводит его офис, власти договорились о поставке на Украину вакцин от коронавируса от иностранных компаний Pfizer, Sinovak, AstraZeneca и Novavaх. 

29 декабря министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба объяснил отказ от «Спутника V» тем, что он представляет собой «гибридное оружие против Украины».

***

Если вопрос прививок целого народа решает клоун, то результат будет трагичным.

На сегодня Украина находится на 9-м месте в Европе по заболеваемости коронавирусной инфекцией, при этом все страны с более высокой заболеваемостью имеют и большее население, а количество проведенных тестов на коронавирус на Украине как в Нидерландах или Чехии, где население в 5 раз меньше. То есть выявляемость на сегодня там никакая.

В Великобритании сегодня привито 12 миллионов человек, в Германии 3,5 миллиона, а в России, где первыми разработали вакцину - всего 1 миллион! Меньше в 2 раза, чем в Испании, Франции и Турции.

Это к вопросу о том, что я писал еще полгода назад - разработав первыми вакцину, мы не сможем обеспечить быстрого ее производства в массовом масштабе. И то, что Украина отказывается от нашей вакцины, большое ей спасибо! Самим не хватает.

Но украинцев все же жалко -  Pfizer явно не для них, и дорого, и главное цукраинские больницы не смогут обеспечить необходимого режима хранения, температур минус 70 холодильники "Днепр" не обеспечивают. С AstraZeneca скандал, там действительно очень низкая эффективность. Остальные еще более загадочные.

Короче, Украина остается единственной крупной европейской страной, где вообще не идет вакцинация, и начнется не скоро. Украинцы не кролики, к кроликам отношение лучше...



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