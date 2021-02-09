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Московский листок

Штабы Навального и штабы борьбы с ним - это одни и те же штабы

Опубликовано 09.02.2021 автором Дмитрий Якушев в разделе комментариев 1

путин выборы навальный кремль
Штабы Навального и штабы борьбы с ним - это одни и те же штабы

Власть три дня воевала с молодыми людьми на улицах, заставила их временно спрятаться по домам, но, очевидно, никаких проблем не решила, а только усугубила. Бить надо по штабам, а это невозможно, потому что «штабы Навального», они же штабы смены режима и восстановления отношений с Западом, они сегодня везде: в Кремле, в правительстве и даже в Совете безопасности, среди людей, которые принимали решение об отравлении и аресте Навального. Можете не сомневаться, что там идут бесконечные переговоры с Западом, где на кону в том числе освобождение Навального и условия переформатирования системы власти в России. И если, кто-то со стороны России упрется и станет помехой в этих торгах, то его просто обойдут.

Я лично не сомневаюсь, что большая сделка между российской верхушкой и Западом будет достигнута. Возможно, конечно, с выходом людей на улицы против какой-то наиболее упертой группы внутри российской власти. То есть эти парни, рассказывающие нам о «предателях», выходящих против России и президента обязательно «предадут» сами себя, возможно уже в этом году. И чем скорее, тем лучше. Такое «предательство» позволит России избавиться от наиболее реакционной, агрессивной и прямо безумной фракции внутри сегодняшней власти.

Что касается судьбы самого Алексея, то она в опасности, потому что в случае «сделки» власть сама готова стать Навальным и настоящий Навальный никому здесь не нужен, он будет только мешать при формировании новой системы. Мертвый герой лучше живого конкурента. Такая вот буржуазная «реалполитик». Но выходить на улицы в любом случае будет нужно, потому что только так народы могут перехватывать чужую игру и становится самостоятельной силой. Сила движения масс способна поломать любые планы и любые сделки, особенно, когда у людей есть понимание своих интересов и адекватные лидеры.



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
голос из ада написал 09.02.2021 10:30
Пока мы слышим только брюзжание очень небольшой части ширнародмасс. А когда раздастся грозный рык миллионов - одному Творцу известно...
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