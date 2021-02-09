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Московский листок

Настоящие звери не внутри вольеров

Опубликовано 09.02.2021 автором в разделе комментариев 1

бомж собака кошка приют
Настоящие звери не внутри вольеров

В карельской Сегеже хозяева приюта для собак бросили животных, скрывшись в неизвестном направлении. Собаки пытаются убежать от голодной смерти и смерти от морозов, прогрызая вольеры.

Вот что пишет местная пресса:

"На окраине Сегежи частенько стали появляться бродячие пёсели. А из тамошнего приюта слышался жалобный вой. Местные пошли разбираться — ворота оказались закрыты, а хозяев будто и не было никогда. Пытались с ними связаться — те хамят, отказываются от помощи и не рассказывают об условиях, в которых содержатся животные. Работает их приют на деньги неравнодушных сегежан и городские дотации.

Некоторые жители всё же смогли забраться внутрь — там вой и лай, вольеры закрыты, еды-воды нет, одеяла примёрзли к полу, в клетках грязно. Некоторые псы свалили из этого адища через подкопы. Сегежане уже попросили помощи у главы Карелии Артура Парфенчикова, администрации Сегежи и Минсельрыбхоза — пока безрезультатно.

Настоящие звери не внутри вольеров."

Остаётся только присоединиться к призывам местных, карельские власти, ау!



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Всего комментариев к статье: 1
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Этим все и должно было закончится...
сахалинец написал 09.02.2021 11:59
Откровенное нежелание властей создавать муниципальные приюты, надеясь на приюты частные, показывает всю несостоятельность политики местных властей. Жаль до зеленых соплей песелей, попавших в откровенно живодерскую ситуацию. "Разборы полетов" со стороны Прокуратуры должны быть.
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