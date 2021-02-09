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Московский листок

СП: 40% населения России пользуются опасной для жизни питьевой водой

Опубликовано 09.02.2021 в разделе комментариев 0

СП: 40% населения России пользуются опасной для жизни питьевой водой

30-40% населения России пользуются водой, не соответствующей гигиеническим нормативам, в результате сброса промышленных и сточных вод. К такому выводу пришла Счетная палата после по итогам анализа эффективности бюджетных расходов на экологическую реабилитацию водных объектов в 2012-19 гг.

"Ситуация с качеством воды в водных объектах продолжает оставаться неблагоприятной в первую очередь вследствие сбросов промышленных и бытовых сточных вод, поверхностных стоков вод с сельскохозяйственных угодий. Это приводит к тому, что от 30% до 40% населения страны регулярно пользуются водой, не соответствующей гигиеническим нормативам. Вследствие загрязнения питьевой воды химическими веществами и микроорганизмами увеличивается риск смертности в среднем на 11 тысяч случаев ежегодно и заболеваемости населения в среднем на 3 млн случаев ежегодно", - цитирует ТАСС материалы ведомства.

Счетная палата отмечает, что доля очистных сооружений, оборудованных средствами учета и контроля качества сбрасываемых сточных вод, на 1 января 2020 года составляет 23,7%, при этом 1 831 очистное сооружение не оборудовано средствами учета. В отношении 119 очистных сооружений, или 1,5%, не проводится контроль качества сбрасываемых сточных вод. Наибольшие суммарные объемы сброса загрязненных стоков в водоемы приходились на городские агломерации - Санкт-Петербург, Москву, Магнитогорск, Владивосток, Самару, Братск, Казань и Челябинск.

"Исходя из оценки достижения количественных показателей, предусмотренных Водной стратегией, Реализацию мероприятий по защите и восстановлению водных объектов можно признать неэффективной. Значения ни одного из трех показателей не достигнуты", - отмечают в СП.

 



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