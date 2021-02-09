Штаб Навального анонсировал новую протестную акцию 14 февраля

Глава региональных штабов Алексея Навального Леонид Волков анонсировал новую акцию протеста 14 февраля. "Следующая акция пройдет 14 февраля. Мы сегодня-завтра расскажем о ее формате. Просто это будет какой-то совсем другой формат. Мы сделаем все гораздо хитрее и не будем пытаться непосредственно взаимодействовать с полицией, будем от этого уходить", - цитирует Волкова МБХ Медиа.

У себя в телеграм-канале соратник Навального рассказал о подробностях предстоящей акции. "Штаб Навального предлагает всем жителям больших российских городов вечером 14 февраля, ровно в 20.00, сделать одну простую вещь. Выйдите к себе во двор. Включите фонарик на телефоне, поднимите его высоко вверх, и несколько минут так постойте", - написал Волков.

"Может быть, первому будет немного страшно. Но всем остальным — точно нет. Вы постоите несколько минут, потом к вам спустится кто-то еще и еще — из ваших соседей. Вы думали, что вы один во всем большом доме неравнодушны к тому, что происходит в стране? Вы увидите, что это не так. Вы познакомитесь со своими соседями, которые близки вам по духу, и вам станет вместе теплее", - пояснил Волков.

Ранее он утверждал, что соратники Навального не планируют проводить митинги до весны-лета. "Если проводить каждую неделю, численность митингов будет уменьшаться, все скажут, что люди выдохлись, как в Хабаровске. Волну протеста надо заканчивать на высокой точке, если уйдем на спад, это всех расстроит", - заявил Волков. По его словам, "сейчас надо сконцентрироваться на «Умном голосовании» на выборах осенью".

Напомним, 23 и 31 января, а также 2 февраля по всей России прошли несогласованные акции в поддержку Алексея Навального. На них задержали больше 10 тысяч человек.