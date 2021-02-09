В Москве готовится исключение из КПРФ еще одного депутата

"Сотрудники полиции задержали 31 января в Москве на незаконной акции в поддержку Алексея Навального депутата от КПРФ Евгения Ступина. По словам его коллеги по партии Елены Янчук, городской парламент вряд ли вступится за политика. В целом это уже третье по счету мероприятие в поддержку основателя ФБК (организация признана иноагентом), посещенное депутатом и приближающее исключение из КПРФ за нарушение позиции ЦК", - сообщает "Экспресс газета".

"Депутат Мосгордумы Евгений Ступин назвал "первопричину столкновений" на митингах. "Виновата власть". Записался в "навальнята"? Парламентарий считает, что состоявшиеся протесты необходимо было согласовать. О пандемии и том, что организаторы не подавали никаких заявок, он, однако, умолчал", - пишет "Царьград".

"На Сухаревской площади задержали члена СПЧ, профессора РГГУ Николая Сванидзе и депутата Мосгордумы от КПРФ Евгения Ступина (навальнист, считающийся креатурой мусорно-охранно-коллекторского магната Геннадия Гудкова)", - сообщает "Завтра".

В общем, как говорится, "понеслось говно по трубам".

Но давайте вспомним - совсем недавно из КПРФ исключили депутата МГД Шувалову за совсем, в общем, невинное дело - пригласила Навального на круглый стол. Хотела выслушать. И ошибки своей перед партией не осознала - выгнали. Кстати, невпервой - в свое время за мифический "неотроцкизм" из КПРФ исключили партийную фракцию в МГД в полном составе - сейчас руководитель исключенной фракции Владимир Лакеев возглавляет Объединенную коммунистическую партию.

Сейчас газета "Завтра", в свое время весьма сочувственно относившаяся к репрессируемыми руководством КПРФ "неотроцкистам", перечисляет их среди "сил зла": (либералы, либертарианцы, нацики, неотроцкисты, феминистки, юные пустоголовые бузотёры, профессиональные провокаторы). Между нациками (особенно смешно звучит в "Завтра") и феминистками.

В общем, провластная пресса проговаривает то, что впоследствии ляжет в основу приговоров и постановлений.

Исключит ли КПРФ своего депутата, прошедшего, кстати, по спискам навальновского "умного голосования"?

Станет ли Ступин первым депутатом регионального уровня, который пойдет по "дадинской" статье, или начнут с саратовского депутата Бондаренко?

В любом случае, как и во времена СССР, перед тем, как отдать коммуниста под суд, его сначала исключали из партии. В наше время партий побольше, но правило, похоже, продолжает действовать.

Навального исключили из "Яблока", потом принялись сажать.

По "делу неотроцкистов" исключили из КПРФ Петра Милосердова, которого позже посадили.

Избавилась от Сергея Резника и "Справедливая Россия", а потом его осудили даже дважды, второй раз уже в тюрьме, но по тому же делу.

Речь, конечно, о легальных партиях, имеющих регистрацию в Минюсте и участвующих в выборах. С прочими разговор куда короче - сначала отменили регистрацию "Рот-Фронта", а теперь вот судят многолетнего тюменского депутата Александра Черепанова.

Линейка в защиту Александра Черепанова. Или полицейский пас в суде

Бывают, конечно, и исключения - депутата Олега Шереметьева судят без исключения из КПРФ, но у него и статья неполитическая. Это можно.

А.Б.