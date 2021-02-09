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Московский листок

Кремль не собирается выделять 500 млрд рублей на соцподдержку россиян

Опубликовано 09.02.2021 в разделе комментариев 0

Кремль не собирается выделять 500 млрд рублей на соцподдержку россиян

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг сообщение агентства Reuters о планах российских властей выделить 500 миллиардов рублей на социальную поддержку граждан.

"Я вам заявляю: это [публикация Рейтер] не соответствует действительности, это неверное сообщение агентства Reuters", - цитирует ТАСС представителя Кремля.

По его словам, в понедельник Администрация президента РФ получила от агентства Reuters запрос, в котором указывалось, что изданию "стало известно, что там то ли 500, то ли 800 миллиардов, то ли триллион планируют выделить, чтобы купировать протесты". При этом, по словам пресс-секретаря президента РФ, агентство выпустило публикацию "минут через 20", не дождавшись ответа.

Напомним, накануне, 8 февраля, Reuters сообщил об обсуждении российскими властями нового пакета социальных выплат гражданам. Один источник агентства уточнил, что речь идет о 500 миллиардах рублей, второй — о 0,5 процента ВВП (около 580 миллиардов рублей). Утверждалось, что о выплатах президент Владимир Путин может объявить во время послания Федеральному собранию.

 



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