Число работающих россиян сократилось до 10 летнего минимума

Количество работающих россиян к концу 2020 года снизилось до 70,77 млн человек, что является минимальным показателем за последние 10 лет, подсчитали аналитики FinExpertiza.

За год пандемии число занятых россиян упало на 1,65 млн человек, а число безработных выросло до 4,7 млн человек. В таком количестве рабочие места сокращались последний раз лишь в кризисном 2009 году во время экономического кризиса.

Отмечается, что работающее население сократилось в 67 из 85 российских регионов. Наиболее негативная динамика, по данным аналитиков, зафиксирована в Мордовии, где в четвертом квартале численность работающих упала сразу на 13,4%. В Марий Эл спад составил 9,3%, в Карачаево-Черкесии — 8,22%, на Алтае — 8,2%. Также значительно занятость в 2020 году упала в Дагестане (минус 7,71%), Рязанской области (минус 7,7%), Коми (минус 7,3%) и Новгородской области (минус 7,2%).

При этом 17 регионах количество занятых выросло. Максимальный рост показал Хабаровский край - плюс 5,8%. В пятерку лидеров также вошли Калмыкия (+5,5%), Тыва (+5,4%), Еврейская АО (+5,1%) и Костромская область (+2,4%).