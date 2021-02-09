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Московский листок

Победа борьбой решена!

Опубликовано 09.02.2021 в разделе комментариев 10

путин выборы навальный кремль
Победа борьбой решена!

Штаб Навального, пока лидер в изоляции, предложил новую форму массового протеста.

Штаб Навального анонсировал новую протестную акцию 14 февраля

Всё, думаю, Путин уже сбежал в Северную Корею, переодевшись в платье бывшей жены. Или умер. Может быть, и то, и другое.

В свое время самосожжение на площади стало спусковым крючком к целой цепи арабских революций. Но если разложить одно аутодафе на много маленьких огонечков...

В общем, я точно не знаю, что они там курят.

Навального можно выпускать на следующий же день. И даже назначить директором Ростовского цирка без испытательного срока. Ленин же говорил о роли циркового искусства - "из всех искусств для нас важнейшим..." Хороший, кстати, цирк, там Олег Попов умер.

Что ж за страна такая несчастная? Сверху Путин, снизу Волков заместо Навального... Еще Ксения Собчак где-то сбоку. 

Утром Рогозин доложит в Твиттере: "Днем свет божий затмевает, ночью землю освещает..." И улетит в открытый космос, искать инопланетную жизнь с неполной занятостью. Прилепин поедет в Донецк и там застрелится в дальнем окопе из поганого ружья. Кириенко еще раз побреется налысо - брахманам это заменяет смертную казнь. Силовики все разом перейдут на победившую сторону со словами: "То, что вы все живы - целиком наша заслуга!"

Если ключи от Кремля вынесут - Навальный въедет торжественно и воссядет. Если не вынесут - не въедет.

Тогда Волков даст приказ - выстроиться вокруг Кремля и снова зажечь фонарики! И стены, видавшие Батыя и Тохтамыша, Наполеона и Сергея Семеновича Собянина, немедленно падут и рассыплются кокаиновым порошком.

И радость на Москве будет великая!

***

Но у меня есть другой вариант.

Не надо палить электричество, надо просто, как стемнеет, выйти у своего подъезда и обоссать его как можно основательней. Можно и по-большому.

Наутро таджикские и узбекские дворники числом легион выйдут и ужаснутся. И немедленно взбунтуются, поскольку терпеть такое им не по силам. Присланный ОМОН будет ими разогнан при помощи лопат и граблей, Кремль и Ашан сожгут, предварительно разграбив, Ксению Собчак изнасилуют. После чего возьмут штурмом Казанский вокзал и отбудут в кирзиз-кайсацкие степи.

Останется только подобрать ключи от камеры Навального, найти в опустевшем городе такси с местным водителем, и чтоб бензина до Кремля хватило.

Дальше - в точности по предыдущему сценарию. Но не перепутать! Вокруг Кремля по первому сценарию, а не по второму!

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 10
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Вот Вы все критикуете персонально Путина и проводимую им политику.
Szanyam.. написал 09.02.2021 16:34
Насколько знаю Тов.Анатолия, он не читает никакие комменты, увлечен написанием фельетонов, считая это верхом журналистики, не принимает никакую критику, всех несогласных легко и просто банит. Так же и как другие Левые Товарищи занял комформисткую позицию по отношению к Действующей Вертикали - критикуй, активно, с размахом, можно и с указанием конкретных имен, только грамотно, чтобы не навредить. В общем, до конца, до победы, ни он, ни сотоварищи, не пойдут.
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Re: Баранову
Szanyam.. написал 09.02.2021 16:20
Увы и ах, у Левых Товарищей кризис жанра, только на сарказм и хватает. Любое действие изматывающее Этих Самых Сволочей это во благо для построения более справедливого общества. Никто не знает сколько людей выйдут "зажигать фонарики", а заявить можно какое угодно событие, только ресурсы Эти Сволочи будут задействовать по максимуму, по другому не умеют, они ведь ссыковатые, так как воры, власть это для них все. Так что рядовые сотрудники МВД опять без выходных, и это нехило их напрягает.
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(без названия)
Чистый синус написал 09.02.2021 16:07
Рассказываю, в 2000 темно и из космоса спутники сообщат точную статистику по поддержке Навального. А если пописать, то с утра, в сугробах и вся Россия окрасится в желтенький цвет в поддержку ОКП.
А что касается Путина, то он работает и по всем каналам российского тв его показывают по вечерам, я его слушаю, когда реклама на одном канале, путин на другом.
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(без названия)
2021 написал 09.02.2021 16:06
Критика,"конструкивная",если,только с позиций,уже обозначенных-зюгановым и явлинским.Действительно,может и вся эта затея с дворцом-абсолютно была не нужна,да и вообще,навальному и его "фбк",лезть в эти дела было не надо,а что надо-то,верить гаранту,и на него надеяться?Но это уже и так присутствует,причем сейчас даже не только на федеральных каналах,а даже и в сети.Или,прислушаться к мнению "думских оппозиционеров",которые сидели там много лет и "весьма комфортно",а теперь из-за "этого навального",им пришлось хоть как-то определиться,что безусловно их не устраивает.Можно и так,почему бы нет?Тогда и в цирк ходить ни к чему,поскольку,для того,чтобы увидеть конкретных клоунов,вполне достаточно включить любой из федеральных каналов.
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Может и не такая уж глупая идея
Sigmund F. написал 09.02.2021 16:00
Судя по тому, что Песков возбудился и несет очередную пургу...значит задело
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разгонять будет затруднительно
Бланш написал 09.02.2021 15:59
хотя могут сказать, что свет фонариков мешает воздушному движению и сбивает режим сна у птиц
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(без названия)
м написал 09.02.2021 15:49
А зачем Путин нужен Северной Корее?.... Там он точно даром не нужен....
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Re:
Truzadrottttt написал 09.02.2021 15:48
Есть альтернативы: фига в кармане или несколько постов в интернете.
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Баранову
Станислав написал 09.02.2021 15:46
Господин,Баранов!
Вот Вы все критикуете персонально Путина и проводимую им политику.
Но Вам же не 18-ть лет.Критикуя,надобно предлагать конкретные вещи,ЧТО И КАК ДЕЛАТЬ.
И я не уверен,что Вы в состоянии что-либо дельное предложить , а тем более реализовать на практике предложенное.
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зажгу
фонарик написал 09.02.2021 15:15
это не чтобы испугались, вы не поняли и написали несмешно
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