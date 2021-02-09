Победа борьбой решена!

Штаб Навального, пока лидер в изоляции, предложил новую форму массового протеста.

Штаб Навального анонсировал новую протестную акцию 14 февраля

Всё, думаю, Путин уже сбежал в Северную Корею, переодевшись в платье бывшей жены. Или умер. Может быть, и то, и другое.

В свое время самосожжение на площади стало спусковым крючком к целой цепи арабских революций. Но если разложить одно аутодафе на много маленьких огонечков...

В общем, я точно не знаю, что они там курят.

Навального можно выпускать на следующий же день. И даже назначить директором Ростовского цирка без испытательного срока. Ленин же говорил о роли циркового искусства - "из всех искусств для нас важнейшим..." Хороший, кстати, цирк, там Олег Попов умер.

Что ж за страна такая несчастная? Сверху Путин, снизу Волков заместо Навального... Еще Ксения Собчак где-то сбоку.

Утром Рогозин доложит в Твиттере: "Днем свет божий затмевает, ночью землю освещает..." И улетит в открытый космос, искать инопланетную жизнь с неполной занятостью. Прилепин поедет в Донецк и там застрелится в дальнем окопе из поганого ружья. Кириенко еще раз побреется налысо - брахманам это заменяет смертную казнь. Силовики все разом перейдут на победившую сторону со словами: "То, что вы все живы - целиком наша заслуга!"

Если ключи от Кремля вынесут - Навальный въедет торжественно и воссядет. Если не вынесут - не въедет.

Тогда Волков даст приказ - выстроиться вокруг Кремля и снова зажечь фонарики! И стены, видавшие Батыя и Тохтамыша, Наполеона и Сергея Семеновича Собянина, немедленно падут и рассыплются кокаиновым порошком.

И радость на Москве будет великая!

***

Но у меня есть другой вариант.

Не надо палить электричество, надо просто, как стемнеет, выйти у своего подъезда и обоссать его как можно основательней. Можно и по-большому.

Наутро таджикские и узбекские дворники числом легион выйдут и ужаснутся. И немедленно взбунтуются, поскольку терпеть такое им не по силам. Присланный ОМОН будет ими разогнан при помощи лопат и граблей, Кремль и Ашан сожгут, предварительно разграбив, Ксению Собчак изнасилуют. После чего возьмут штурмом Казанский вокзал и отбудут в кирзиз-кайсацкие степи.

Останется только подобрать ключи от камеры Навального, найти в опустевшем городе такси с местным водителем, и чтоб бензина до Кремля хватило.

Дальше - в точности по предыдущему сценарию. Но не перепутать! Вокруг Кремля по первому сценарию, а не по второму!

А.Б.