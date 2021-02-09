Победа борьбой решена!

Штаб Навального, пока лидер в изоляции, предложил новую форму массового протеста.
Штаб Навального анонсировал новую протестную акцию 14 февраля
Всё, думаю, Путин уже сбежал в Северную Корею, переодевшись в платье бывшей жены. Или умер. Может быть, и то, и другое.
В свое время самосожжение на площади стало спусковым крючком к целой цепи арабских революций. Но если разложить одно аутодафе на много маленьких огонечков...
В общем, я точно не знаю, что они там курят.
Навального можно выпускать на следующий же день. И даже назначить директором Ростовского цирка без испытательного срока. Ленин же говорил о роли циркового искусства - "из всех искусств для нас важнейшим..." Хороший, кстати, цирк, там Олег Попов умер.
Что ж за страна такая несчастная? Сверху Путин, снизу Волков заместо Навального... Еще Ксения Собчак где-то сбоку.
Утром Рогозин доложит в Твиттере: "Днем свет божий затмевает, ночью землю освещает..." И улетит в открытый космос, искать инопланетную жизнь с неполной занятостью. Прилепин поедет в Донецк и там застрелится в дальнем окопе из поганого ружья. Кириенко еще раз побреется налысо - брахманам это заменяет смертную казнь. Силовики все разом перейдут на победившую сторону со словами: "То, что вы все живы - целиком наша заслуга!"
Если ключи от Кремля вынесут - Навальный въедет торжественно и воссядет. Если не вынесут - не въедет.
Тогда Волков даст приказ - выстроиться вокруг Кремля и снова зажечь фонарики! И стены, видавшие Батыя и Тохтамыша, Наполеона и Сергея Семеновича Собянина, немедленно падут и рассыплются кокаиновым порошком.
И радость на Москве будет великая!
***
Но у меня есть другой вариант.
Не надо палить электричество, надо просто, как стемнеет, выйти у своего подъезда и обоссать его как можно основательней. Можно и по-большому.
Наутро таджикские и узбекские дворники числом легион выйдут и ужаснутся. И немедленно взбунтуются, поскольку терпеть такое им не по силам. Присланный ОМОН будет ими разогнан при помощи лопат и граблей, Кремль и Ашан сожгут, предварительно разграбив, Ксению Собчак изнасилуют. После чего возьмут штурмом Казанский вокзал и отбудут в кирзиз-кайсацкие степи.
Останется только подобрать ключи от камеры Навального, найти в опустевшем городе такси с местным водителем, и чтоб бензина до Кремля хватило.
Дальше - в точности по предыдущему сценарию. Но не перепутать! Вокруг Кремля по первому сценарию, а не по второму!
А.Б.
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Szanyam.. написал 09.02.2021 16:34
Szanyam.. написал 09.02.2021 16:20
Чистый синус написал 09.02.2021 16:07
А что касается Путина, то он работает и по всем каналам российского тв его показывают по вечерам, я его слушаю, когда реклама на одном канале, путин на другом.
2021 написал 09.02.2021 16:06
Sigmund F. написал 09.02.2021 16:00
Бланш написал 09.02.2021 15:59
м написал 09.02.2021 15:49
Truzadrottttt написал 09.02.2021 15:48
Станислав написал 09.02.2021 15:46
Вот Вы все критикуете персонально Путина и проводимую им политику.
Но Вам же не 18-ть лет.Критикуя,надобно предлагать конкретные вещи,ЧТО И КАК ДЕЛАТЬ.
И я не уверен,что Вы в состоянии что-либо дельное предложить , а тем более реализовать на практике предложенное.
фонарик написал 09.02.2021 15:15