Росимущество гробит оборонный завод. Не по заказу госдепа США

Мы уже многократно писали про заказное банкротство Завода им. Дзержинского. Данное оборонное предприятие является незаменимым. Отметим, что это мнение не только работников, но и, к примеру, генерала армии Николая Макарова.

Дополнительно отметим, что раньше, во времена тёмного тоталитарного прошлого и неэффективной плановой экономики, незаменимых предприятий было намного меньше (по причине наличия дублёров). Потом настали «святые» девяностые и дублёров стало меньше, а незаменимых предприятий больше. Святые девяностые сменились коленовставными двухтысячными, но, как ни странно, количество незаменимых предприятий в оборонке не уменьшалось, а, наоборот, росло. Почему встающей с колен РФ промышленность вообще и оборонка в частности становилась всё менее нужна, автор не очень понимает. Недоказуемые догадки оставит при себе.

В любом случае, первая атака на ЗиД началась в 2008 году. Было ликвидировано, как нерентабельное, производство гражданской продукции (бензомотоинструмента). После закрытия данного производства на ЗиДе немецкий производитель бензопил "Штиль" поднял цены на свою продукцию, продаваемую в России, примерно в два раза. В общем, серьёзное урезание ЗиДа было однозначно выгодно для экономики. Но вот для чьей именно экономики – это вопрос более интересный.

К окончательному решению проблемы существования ЗиДа заинтересованные лица подошли в декабре 2019-го года. Отметим, что гробить предприятие начала подчинённая госдепу США (извиняюсь, опечатка вышла — правительству РФ) федеральная налоговая служба. Ею были заблокированы все заводские счета, не исключая даже, спецсчёт. Работа на заводе была остановлена. Работники были отправлены в простой.

Работники и ветераны завода, при поддержке пермских и московских коммунистов и других неравнодушных, организовали серию акций протеста в Москве и Перми.

Им удалось добиться того, что завод вывели из простоя. Краевые власти нашли для него новые контракты. Впрочем, несмотря на улучшения, радоваться спасению завода пока рано.

В конце января 2021 г. в прессе появилась информация об активизации ещё одной структуры, желающей срочно взыскать долги с ЗиДа – и опять же, конторы, подчинённой не госсдепу США, а правительству РФ, под названием Росимущество (https://ura.news/news/1052469595). Снова встаёт вопрос — зачем госоргану РФ гробить оборонное предприятие РФ? И снова этот вопрос остаётся без ответа.

Отметим, что в настоящее время в Дзержинском районном суде (г. Пермь) проходит суд над лицами, виновными в первой серии расхищения имущества ЗиДа (2008). А именно — над Евгением Лысовым (бывший конкурсный управляющий), Денисом Бронниковым (б. исполнительный директор), Артуром Васильевым (б. председатель совета директоров), Владиславом Шишкаревым (бизнесмен).

Ветераны ЗиДа, отслеживающие данный процесс, замечают, что он всё время переносится. В данный момент из-за неявок господина Лысого. Оный г. Лысый через своего защитника заявляет, что являться на суд не может, поскольку ему 65+, а коронавирус свирепствует. Последнее заседание (должно было пройти 8 февраля 2021 года) опять не состоялось, и опять именно потому, что г. Лысый не соизволил осчастливить суд своим визитом.

Отметим, что уже неоднократно выносилось решение о приводе в суд господина Лысого. Но в исполнение оное решение приведено не было. Лысый, как-никак, уважаемый человек, расхититель оборонного предприятия, а не оппозиционер какой-то. И неправильно с правоохранителями за ним гоняться.