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Московский листок

К вопросу о референдуме

Опубликовано 10.02.2021 автором Николай Бедный в разделе комментариев 1

кпрф зюганов
К вопросу о референдуме

1870 год родил миру великого человека. Конечно же, Ленина. Этот же год родил ещё одного великого человека, но уже конкретно для России. Конечно же, попа Гапона. Возможно, он ещё кого-то родил, оставим это за кадром. В прошлом, 2020 году, обоим исполнилось бы 150 лет. Очень круглая дата. Худо-бедно Владимира Ильича как-то отметили, а Георгий Аполлонович оказался незаслуженно забыт. Иногда имена застревают в истории, вероятно, это и есть слава. Вообще, исторических личностей вспоминают по случаю. Смастерил что-нибудь этакое - да ты, братец, Кулибин. Завёл в болото - Сусанин. А уж Алёхой Навальным вернулся в Россию, понятное дело - Гапон.

 

Власть жутко боится проводить референдумы. Нет смысла объяснять, все знают почему. А ведь он прописан в конституции самым главным пунктом. Надо помочь любимой власти преодолеть этот страх. Объяснить, что совсем не обязательно выносить на референдум щекотливый вопрос. Вопрос - а нахрена народу такая власть? Можно вынести нейтральный вопрос: Считаете ли вы попа Гапона провокатором, да или нет? Этим власть убьёт сразу несколько зайцев. Покажет, что она вовсе не трусишка, и никакой референдум ей не страшен. Поставит галочку о проведённом мероприятии и задерёт нос перед другими капстранами. Обкатает электронную систему голосования. Покажет честный результат - нет выгоды делать его безчестным. Наконец, предоставит самому народу разрубить этот 150-ти летний узел - провокатор Гапон или нет?

 

В самом деле, с историков в этом вопросе нет никакого толку. Нарыли кучу интереснейшего материала, а окончательного вывода не сделали. Один одно талдычит, другой другое. А о самом Гапоне подумали, ему-то сейчас каково? Казалось бы, какая ему разница, столько лет прошло? Конечно, останься мы в СССР, стране атеизма, вопроса бы не стояло - лежи, где лежишь. Но нынче, когда резко возрос прирост верующих, не мается ли душа убиенного? Провокаторство там, в вышних сферах, чем считается, грех или доблесть? Как-то влияет на условия пребывания?

 

Тема, действительно, интересная. Ковырнувшись в ней, можно предположить, отчего так возбуждён уважаемый Геннадий Андреич. Почему, бодая Лёху Навального, он неизменно теребит память давно умершего попа. Возможно, в нём ворчит тупая зависть. Как мог неграмотный Гапон, не владея революционной грамматикой, втереться в ряды питерской бедноты? За что любили его рабочие, поперёд иной пропаганде? Что за гений этот человечище, сумевший в считанные дни организовать, выбросить на улицы Питера 150 тысяч голов трудовой массы. Вы называете Гапона провокатором? Вы, нонешний лидер русского коммунизма, 30 лет кормящийся с капиталистической ложки? 30 лет сидящий в сытой, хорошо отапливаемой думе? Провокатором вас точно не назовёшь. А кем назовёшь? Неплохо бы и по вам провести референдум.



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
ДГБ43 написал 10.02.2021 00:15
Тема не раскрыта. К вопросу о референдуме следует подходить так:
Да здравствует народная освободительная революция, долой преступный, бандитский, оккупационный путинский режим.
Даешь прямое и полное народовластие, диктатуру гражданского большинства, власть граждан без президента, без госдумы, без совета федерации. Прямая и непосредственная власть, осуществляемая референдумами в интернете с помощью гаджетов.
Линия фронта с путинским режимом проходит в Интернете, ведем борьбу на ресурсе golosovanie.online, ведем ее путем референдума о недоверии, нелегитимности, о ликвидации режима. Единственно правильный, единственно возможный, единственно оставшийся путь борьбы с режимом.
Ничего другого не существует, присоединяйтесь, мы победим. /Станислав Котельников, tetru.org/.
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