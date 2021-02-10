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Московский листок

Председатель "Яблока" потребовал от прокурора Петербурга опротестовать наказание немого гражданина, "выкрикивавшего лозунги"

Опубликовано 10.02.2021 в разделе комментариев 0

закон полиция гетто
Председатель "Яблока" потребовал от прокурора Петербурга опротестовать наказание немого гражданина, "выкрикивавшего лозунги"

Председатель партии «Яблоко» Николай Рыбаков в официальном письме потребовал от прокурора Санкт-Петербурга Сергея Литвиненко принять меры для отмены наказания гражданина с нарушением слуха.

Евгения Агафонова задержали 31 января 2021 года во время акции протеста в Санкт-Петербурге. По заявлению силовиков, практически глухонемой гражданин, который физически не может говорить и слышать, выкрикивал лозунги и проигнорировал устные требования сотрудников полиции. То есть, человека фактически наказали за то, чего он не мог совершить в силу ограниченных возможностей.

Кроме того, незаконное задержание мужчины произошло с нарушением его прав. Так, в течение всего процесса задержания ему не был предоставлен сурдопереводчик, а значит, ему не сообщили в доступной форме о задержании и не были разъяснены права. Было нарушено право Агафонова вообще понимать происходящий процесс, в том числе судебный. У задержанного буквально отобрали право защищаться.

«Если некоторые глухие и слабослышащие люди до пандемии могли считывать отдельные слова по губам, то сегодня, из-за масок, это стало абсолютно невозможным. Евгения привлекли к ответственности и наказали буквально «ни за что». Циничное использование этих недостатков в своих целях – совершенно аморальный и бесправный поступок правоохранительных органов». – отметил Рыбаков.

Несмотря на отсутствие состава правонарушения, по информации адвоката Сергея Локтева, 5 февраля 2021 года Красносельским районным судом Санкт-Петербурга было рассмотрено дело Агафонова и вынесено решение о назначении ему штрафа. Тем временем, юристами «Яблока» была обнаружена информация на сайте Красногвардейского суда, которая говорит о том, что последнее изменение в статус дела Агафонова было внесено за день до фактического суда.

В официальном письме прокурору отмечается: «При этом на сайте суда 03.02.2021 размещена информация о назначении подготовки дела к рассмотрению на 17:36 01.02.2021, а 04.02.2021 размещена информация о рассмотрении дела в 18:10 01.02.2021 и его результат – назначение административного наказания. То есть суд без проведения слушания дела уже принял по нему решение 04.02.2021 г.». 

Согласно Конституции, «достоинство личности охраняется государством; ничто не может быть основанием для его умаления; никто не должен подвергаться унижающему человеческое достоинство обращению или наказанию». Партия «Яблоко» требует от прокурора Санкт-Петербурга найти и наказать виновных сотрудников правоохранительных органов в нарушении процессуальных прав и унижения человеческого достоинства Евгения Агафонова.



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