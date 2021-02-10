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Московский листок

Предлагается ограничить пенсионеров в пользовании деньгами

Опубликовано 10.02.2021 в разделе комментариев 0

правительство пенсионеры
Предлагается ограничить пенсионеров в пользовании деньгами

Ограничения по некоторым операциям с банковскими картами предлагают установить для пенсионеров. В частности, предлагается отключить онлайн-платежи и переводы. Инициатива принадлежит ОНФ, с ней его представители собираются выступить на экспертном совете 10 февраля. Предполагается, что такие ограничения позволят уберечь пожилых людей от мошенников.

***

Забота нашего государствро о пенсионерах уже зашкаливает, ну сколько же можно заботиться? Других забот, что ли, нет?

Вот только что отключили пенсионерам старше 65-ти бесплатный проезд. Уж как благодарны были люди, как благодарны...

И вот опять забота - закрыть безналичные платежи. Очень хорошо, очень своевременно! Тысячи пенсионеров обращаются в ОНФ с одной-единственной просьбой - за закройте вы нам эти безналичные платежи!

Ну и платежи по карте тоже закройте, не надо нам этого, жулики кругом.

И в банкоматах тоже снятие наличных заблокируйте! Не надо нам! Воруют!

Вот пусть деньги на карточке так лежат и лежат, целей будут. А пенсионерам деньги зачем? Не нужны!

А.Б.



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