Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Февральские тезисы. Левые и политический кризис в России

Опубликовано 10.02.2021 автором Алексей Сахнин в разделе комментариев 0

рабочие капитализм навальный
Февральские тезисы. Левые и политический кризис в России

Мне кажется, что сейчас у левых в России нет более актуальной задачи, чем спорить о тактике и стратегии в разворачивающемся политическом кризисе. Спорить, а потом действовать. Я сформулировал свои тезисы на этот счет.

Сформулировал свои тезисы про происходящее с нашей страной, политический кризис и задачи левых.

Двадцать крупнейших левых блогов в ютубе сегодня объединяют аудиторию примерно в 6 млн. человек. Проблема, что эта аудитория в основном вовлечена в споры о прошлом, об эстетике и теории, но не в дискуссию о происходящем здесь и сейчас. Я убежден, что в момент политического кризиса, у нас всех вместе нет более актуальной повестки, чем разговор о тактике и стратегии. Я не могу диктовать левым блогерам сюжеты их роликов, но уверен, что вместо Троцкого и Бродского сейчас нужно обсуждать протестные митинги и наши действия. Если такая дискуссия начнется, мы вряд ли сразу выработаем общую позицию, но в кои-то веки сможем размежеваться (но и объединиться) по содержательным вопросам, а не по отношению к событиям 100-летней давности. Мое первое конкретное предложение – начать такую непростую дискуссию на всех доступных нам площадках. Ее промежуточным итогом может стать форум левых сил, который сумеет подвести итог и предложить обществу «дорожную карту» борьбы за демократические и социальные преобразования.

Второй шаг, который, на мой взгляд, необходимо сделать, это «смотр сил». Что произойдет, если большая часть из нас – блогеров, активистов, организаторов – обратится к тем, кто нас слышит с призывом собраться на улице? Возможно, для начала в рамках санкционированной акции. Кто отзовется? В ситуации стремительной политизации, таких людей может быть больше, чем нам кажется. Что если хоть небольшой процент тех, кто смотрел трансляции с январских протестов, но не присоединился к ним, увидят наш призыв и сочтут его более приемлемым, чем призыв штаба Навального? Что если среди зрителей левых блогов и аудитории коммунистических пабликов процент тех, кто готов участвовать в протестах выше, чем в огромной аудитории «Дождя»? Даже относительный успех такой мобилизации мог бы придать огромный импульс левому движению. Мы установим флаг, вокруг которого можно собирать армию. Вопрос с чего начать – важный, но все же тактический. Возможно, для «смотра сил» подошла бы протестная акция 23 февраля совместно с КПРФ.

От редакции: Мне кажется, предложение пойти на акцию КПРФ не объединит, а расколет левых. Если уж проводить "смотр левых сил", то самостоятельно, именно как смотр левых сил, без примесей.

И, как обычно, вопрос - зачем?

То есть ответ вроде бы понятен, но разве мы мало ходили толпой в последние 25 лет? И далеко зашли?

Все-таки, сегодня, мне кажется, надо внятно говорить товарищам, какую мы ставим цель и каким путем намерены ее добиваться. Ну там "программа-минимум", "программа-максимум". 

В обсуждении этого текста на другом ресурсе меня уже обсмеяли с предложением следующим шагом назвать общенациональную политическую стачку. Мол, не получится. 

Интересно, как сделать следующий шаг без всеобщей стачки? Режим испугается, какие мы нарядные на улицу вышли, как мы фонариками машем?

Надо хотя бы перед собой ставить последовательные задачи: первое, второе, третье... И компот, конечно, но без первого и второго компота не будет.

Так вот, если выходом из массовых манифестаций будет всеобщая политическая стачка - дело может выйти. Простых хождений режим не испугается, никогда не пугался. А стачка может скинуть режим. И к тому же это именно наш, левый метод борьбы, который никакие либералы у нас увести не смогут.

Понятно, что такое дело надо готовить, может быть, долго. Ну так готовьте же! Иначе чего задницу-то зря морозить? 

Анатолий Баранов, главный редактор ФОРУМа.мск

 



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Как вы относитесь к присуждению Навальному Нобелевской премии?:
Результаты
Интернет-ТВ
Война &#8212; всем дворцам капитала! Требования Объединенной коммунистической партии (ОКП)
Война — всем дворцам капитала! Требования Об...
06.02.2021
"Жопу порвали"
"Жопу порвали"
08.02.2021
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Февральские тезисы. Левые и политический кризис в России (0)
Предлагается ограничить пенсионеров в пользовании деньгами (0)
Председатель "Яблока" потребовал от прокурора Петербурга опротестовать наказание немого гражданина, "выкрикивавшего лозунги" (0)
К вопросу о референдуме (1)
Победа борьбой решена! (19)
Число работающих россиян сократилось до 10 летнего минимума (0)
Кремль не собирается выделять 500 млрд рублей на соцподдержку россиян (2)
В Москве готовится исключение из КПРФ еще одного депутата (8)
Штаб Навального анонсировал новую протестную акцию 14 февраля (4)
СП: 40% населения России пользуются опасной для жизни питьевой водой (0)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Идеал либеральных технократов: единоросс Чибис поделил 15 млн.руб. между своими четырьмя заместителя
Михаил Делягин Михаил Делягин: Идеал либеральных технократов: единоросс Чибис поделил 15 млн.руб. между своими четырьмя заместителя
Михаил Делягин Михаил Делягин: Пакт нормальности: алгоритм выборов 2021 года уже очевиден
Михаил Делягин Михаил Делягин: Пенсионеров вновь ограничат в правах?!
Дарья Митина Дарья Митина: Внесу свой скромный вклад
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss