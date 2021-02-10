Февральские тезисы. Левые и политический кризис в России

Мне кажется, что сейчас у левых в России нет более актуальной задачи, чем спорить о тактике и стратегии в разворачивающемся политическом кризисе. Спорить, а потом действовать. Я сформулировал свои тезисы на этот счет.

Сформулировал свои тезисы про происходящее с нашей страной, политический кризис и задачи левых.

Двадцать крупнейших левых блогов в ютубе сегодня объединяют аудиторию примерно в 6 млн. человек. Проблема, что эта аудитория в основном вовлечена в споры о прошлом, об эстетике и теории, но не в дискуссию о происходящем здесь и сейчас. Я убежден, что в момент политического кризиса, у нас всех вместе нет более актуальной повестки, чем разговор о тактике и стратегии. Я не могу диктовать левым блогерам сюжеты их роликов, но уверен, что вместо Троцкого и Бродского сейчас нужно обсуждать протестные митинги и наши действия. Если такая дискуссия начнется, мы вряд ли сразу выработаем общую позицию, но в кои-то веки сможем размежеваться (но и объединиться) по содержательным вопросам, а не по отношению к событиям 100-летней давности. Мое первое конкретное предложение – начать такую непростую дискуссию на всех доступных нам площадках. Ее промежуточным итогом может стать форум левых сил, который сумеет подвести итог и предложить обществу «дорожную карту» борьбы за демократические и социальные преобразования.

Второй шаг, который, на мой взгляд, необходимо сделать, это «смотр сил». Что произойдет, если большая часть из нас – блогеров, активистов, организаторов – обратится к тем, кто нас слышит с призывом собраться на улице? Возможно, для начала в рамках санкционированной акции. Кто отзовется? В ситуации стремительной политизации, таких людей может быть больше, чем нам кажется. Что если хоть небольшой процент тех, кто смотрел трансляции с январских протестов, но не присоединился к ним, увидят наш призыв и сочтут его более приемлемым, чем призыв штаба Навального? Что если среди зрителей левых блогов и аудитории коммунистических пабликов процент тех, кто готов участвовать в протестах выше, чем в огромной аудитории «Дождя»? Даже относительный успех такой мобилизации мог бы придать огромный импульс левому движению. Мы установим флаг, вокруг которого можно собирать армию. Вопрос с чего начать – важный, но все же тактический. Возможно, для «смотра сил» подошла бы протестная акция 23 февраля совместно с КПРФ.

От редакции: Мне кажется, предложение пойти на акцию КПРФ не объединит, а расколет левых. Если уж проводить "смотр левых сил", то самостоятельно, именно как смотр левых сил, без примесей.

И, как обычно, вопрос - зачем?

То есть ответ вроде бы понятен, но разве мы мало ходили толпой в последние 25 лет? И далеко зашли?

Все-таки, сегодня, мне кажется, надо внятно говорить товарищам, какую мы ставим цель и каким путем намерены ее добиваться. Ну там "программа-минимум", "программа-максимум".

В обсуждении этого текста на другом ресурсе меня уже обсмеяли с предложением следующим шагом назвать общенациональную политическую стачку. Мол, не получится.

Интересно, как сделать следующий шаг без всеобщей стачки? Режим испугается, какие мы нарядные на улицу вышли, как мы фонариками машем?

Надо хотя бы перед собой ставить последовательные задачи: первое, второе, третье... И компот, конечно, но без первого и второго компота не будет.

Так вот, если выходом из массовых манифестаций будет всеобщая политическая стачка - дело может выйти. Простых хождений режим не испугается, никогда не пугался. А стачка может скинуть режим. И к тому же это именно наш, левый метод борьбы, который никакие либералы у нас увести не смогут.

Понятно, что такое дело надо готовить, может быть, долго. Ну так готовьте же! Иначе чего задницу-то зря морозить?

Анатолий Баранов, главный редактор ФОРУМа.мск