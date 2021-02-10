На "Севкабеле" создан профсоюз

Краткая предыстория нашего предприятия: ООО ПК «Севкабель» является первым кабельным заводом России и считает своим предшественником мануфактуру торгового дома Siemens&Halske, который в 1879 году открыл в Петербурге завод по производству кабеля. После национализации это предприятие переименовали в Северный кабельный завод, а впоследствии – в "Севкабель". До декабря 2020 года "Севкабель" выпускал более 25 тысяч маркоразмеров кабельной продукции.

В апреле 2020 года Правительство РФ по предложению Министерства промышленности внесло предприятие в федеральный перечень системообразующих предприятий России. Решением администрации Санкт-Петербурга «Севкабель» включен в аналогичный региональный перечень. На протяжении всей своей истории «Севкабель» обеспечивал выпуск кабельной продукции высочайшего класса, которая используется в атомной, судостроительной, добывающей промышленности, а также в строительстве.

В годы Великой Отечественной войны работники изготовили так называемый «кабель жизни», который был проложен по дну Ладожского озера, что позволило обеспечить поставку электроэнергии в осажденный немецкими войсками город Ленинград.

Даже несмотря на сложные экономические условия в стране, вызванные пандемией COVID-19, производство не было остановлено.

Но сегодня завод «Севкабель» оказался под угрозой ликвидации. Собственник производственных мощностей принял решение о добровольной ликвидации предприятия.

Земельный участок, на котором находится завод, принадлежит третьему лицу, собственник которого решил расторгнуть контракт аренды, и теперь заводу предписано освободить территорию. Руководство нашло новую площадку на Кировском заводе и начало релокацию производства. 24 ноября 2020 в отношении предприятия введена процедура банкротства. С начала декабря производство остановлено, трудовой коллектив отправлен в принудительный простой. Высокотехнологичное оборудование разобрано и демонтировано. Судьба уникального производства с огромной историей, насчитывающей 141 год и обеспечивающего энергетическую безопасность РФ оказалась в руках людей, не желающих сохранять исторический завод и производство. При этом, наше предприятие работало с прибылью и было перспективным, а долги возникли в результате финансовых операций холдинга «Роскат», которому мы принадлежали. Арбитражным судом назначен конкурсный управляющий. Переезд на Кировский завод заморожен. Хотя исполнение плана релокации производства на Кировский завод, а также запуска там производства, обеспечило бы минимальные потери трудовых ресурсов. Решение о банкротстве делает затруднительным исполнение имеющихся и получение новых заказов, осложняет переезд и ставит под угрозу рабочие места большого количества профессиональных кадров.

Работники ООО ПК "Севкабель" - профессионалы высшего класса в основном 5-6 разряда, способны работать и принимать решения самостоятельно. На протяжении многих лет профессиональные кадры собирались по всей России и что в итоге?! Почти 500 работников получили уведомления о предстоящем сокращении в связи с ликвидацией предприятия.

Люди, вложившие душу, проработав не один год на предприятии, не за свои долги остаются на улице без работы и средств к существованию. В результате чего коллектив "Севкабеля" принял решение бороться до последнего за судьбу родного предприятия!!!

В канун Нового года были написаны коллективные письма о ситуации на заводе Президенту РФ В.В.Путину и губернатору Санкт-Петербурга А.Д.Беглову. А 15 января 2021 года на собрании трудового коллектива было принято решение о создании первичной профсоюзной организации работников ООО ПК "Севкабель". Далее мы отправили документы на вступление ООО ПК "Севкабель" в состав Российского объединенного профсоюза работников предприятий гражданского машиностроения, оборонной промышленности, металлургии и металлообработки (Российского профсоюза металлистов, РПМ – членской организации Союза профсоюзов России СПР СОЦПРОФ в качестве первичной профсоюзной организации). Рассмотрев наше обращение, Координационный совет РПМ 1 февряля 2021 постановил: принять ППО работников ООО ПК «Севкабель» в состав РПМ, рекомендовать профорганизации вступить в Союз профсоюзов СПР С-ПБ и ЛО.

В интервью в СМИ руководство банка Траст (собственника предприятия) не раз заявляло: «Процесс оздоровления, который намерен провести «Траст», предусматривает проведение процедуры банкротства юридического лица, не означающей закрытие самого производства. В ходе процедуры будет выделен отдельный имущественный комплекс, который будет осуществлять операционную деятельность. Средства, полученные от реализации этого имущественного комплекса профильным инвестором, будут распределены между кредиторами согласно закону о банкротстве. Вся линейка производства и рабочие места ПК «Севкабель» будут сохранены. Предприятие, как и было запланировано ранее, переедет на новые площади»… Вместе с этим, информации о судьбе, уготованной банком «Траст» заводу «Севкабелю», больше не становится. Трудовой коллектив «ПК «Севкабель» надеется на то, что назначенная на 24 февраля 2021 года встреча кредиторов, конкурсного управляющего и официального представителя от «ПК «Севкабель» даст положительный результат и банк Траст выполнит обещания, которые давал ранее!! Кстати, наша ППО, которая объединяет практически всех работников ООО ПК «Севкабель», будет участвовать в этой встрече в качестве представителя трудового коллектива!

В коллективном обращении работников «ПК «Севкабель» к Президенту РФ В.В.Путину (от 30 декабря 2020) написано: «Когда-то Вы спасли от разгрома и полного уничтожения Балтийский завод — гордость российского судостроения. Сегодня Вы можете спасти ещё один флагман российской промышленности — кабельный завод «Севкабель»…»

Весь трудовой коллектив надеется, что Президент поможет сохранить наше предприятие. Ведь в своих речах он не однократно упоминал, что сохранение российской промышленности – один из приоритетов государственной власти. Сейчас – тот самый момент, когда это можно доказать и словом, и делом.

Местный комитет ППО РПМ работников ООО «ПК «Севкабель» конструктивно сотрудничает с руководством предприятия и конкурсным управляющим, следит за соблюдением трудового законодательства, а также всячески помогает работникам «Севкабеля».

Нельзя допустить уничтожения уникального исторического предприятия, увольнения работников, потерю высококвалифицированного трудового коллектива, сохранения производственных мощностей завода, способного выпускать продукцию мирового качества! В противном случае напрашивается вопрос: что мы оставим после себя потомкам?

Председатель МК ППО работников ООО ПК Севкабель

В.А.Прошин