Забастовали работники службы спасения в столице Казахстана

9 февраля работники службы спасения 109 в Алматы в течении 2 месяцев не получают оплату за труд. Около сотни из них собрались Департамента по чрезвычайным ситуациям города и потребовали выплаты зарплату за декабрь 2020 года и январь 2021 года.

Работники вопрошают: кто виноват, что делать и требуют от акима г.Алматы Бакытжана Сагинтаева принять меры. Некоторые из бастующих заявили журналистам, что их дети голодают, а многие не могут платить по взятым потребительским и ипотечным кредитам.

Помимо проблем с зарплатой им четыре месяца не выплачивали и надбавки к зарплатам. Работники не обеспечены спецодеждой, оборудованием. Многое они вынуждены покупать за свой счет. Также не оплачиваются травмы и болезни, что уже является нарушением Трудового Кодекса.

Спасатели пообещали продолжить забастовку, если им не выплатят зарплату, надбавки и не обеспечат необходимой спецодеждой и оборудованием. Многие пригрозили увольнением. Учитывая, что специалистов такого профиля не много, то выполнять опасную работу будет попросту некому.