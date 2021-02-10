В Кызыл-Орде нефтяники в компании "Си Бу" потребовали увеличения зарплаты на 70%

В Кызылординской области во вторник 9 февраля местные нефтяники из филиала китайской компании ТОО «Си Бу» под влиянием успешных забастовок в Актюбинской области сделали заявление, потребовав поднять заработную плату на 70%. Представители руководства компании провели переговоры с коллективом.

В итоге китайские работодатели отказались идти на уступки и повышать заработную плату. Тем временем, нефтяники продолжают настаивать на повышении минимальной заработной платы до 150-ти тысяч тенге (300 долларов). На собрании трудового коллектива было зачитано обращение местным властям и президенту страны.

Если требования рабочих не будут выполнены, то в ближайшие дни на предприятиях кызылординского филиала китайской компании «Си Бу» начнется забастовка.