Уже другие нефтяники Актобе пригрозили забастовкой если их зарплата не будет повышена на 100%

Возле офиса китайской компании «Сагыз петролеум» в Актобе в минувший понедельник 8 февраля собралось около сотни рабочих. Они, как и их собратья в «КМК Мунай», потребовали от китайских менеджеров увеличения заработной платы на 100%. В случае не выполнения условия, коллектив предприятия перейдет к забастовке.

Рабочие ежу написали коллективное заявление на имя руководства компании и властям области. Петицию подписали уже 188 человек и другие бригады, которые на выезде в соседней Атырауской области, подпишутся в ближайшие дни. К самому офису компании смогли приехать только часть рабочих, так как остальные находятся на вахтах, занимаясь разведкой и обслуживая разрабатываемые месторождения нефти.

В среднем уровень зарплат казахстанских нефтяников в этой китайской компании колеблется от 80 до 160-ти тысяч тенге, что в шесть раз ниже в среднем по отрасли. То есть, толкает к забастовкам на предприятиях с участием китайского капитала именно низкая заработная плата. Её повышали в последний раз лишь на 7% три года назад.

Кроме этого, рабочие потребовали сократить время вахты в два раза, так как нынешний срок в 30-35 дней, чрезвычайно сильно воздействует на нефтяников, которые не выдерживают такой нагрузки. По мнению коллектива, вахта в 15 дней более соответствовала бы физическим возможностям рабочих.

Директор компании Дун Вэньсюань попросил работников сесть за стол переговоров прежде чем начинать забастовку. Внутрь офиса «Сагыз петролеум» на переговоры ушли пятеро представителей коллектива. На переговоры приехал и руководитель областной инспекции труда Саламат Аманбаев, который сообщил собравшимся, что создана спецкомиссия по этому вопросу.

Впрочем доверять спецкомиссии и Саламату Аманбаеву не стоит, так как рабочие «АМК Мунай», бастовавшие с 28 по 31 января, обвинили его и чиновников областной инспекции труда во лжи. Так перед журналистами глава этого ведомства заявлял, что не знал о начавшейся забастовке, хотя коллектив заранее поставил в известность областные власти и департамент труда.

Как мы и говорили ранее, успешная забастовка рабочих «КМК Мунай», которые добились повышения на 100% своей заработной платы и улучшили условия труда, всколыхнет весь регион и соседние области. Примеру победивших нефтяников последовали другие рабочие у которых низкие зарплаты и невыносимые условия на производстве.

Это еще раз показывает, что только забастовки, акции протеста, активные действия и сплоченность дают результат и способны вырвать уступки у отечественных и иностранных работодателей.