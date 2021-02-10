В Подмосковье построят СИЗО на 1 200 мест

В подмосковном Солнечногорске планируется строительство следственного изолятора на 1200 мест. Как сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу УФСИН России по Московской области, работы начнутся в 2023 году.

Отмечается, что строительство СИЗО предусмотрено в рамках выполнения федеральной целевой программы развития уголовно-исполнительной системы в Московской области. Собеседник агентства уточнил, что на территории городского округа Солнечногорск уже определен земельный участок для строительства объекта.

В ведомстве также сообщили о капитальном ремонте, который будет проведен в СИЗО-3, СИЗО-4, СИЗО-10 и СИЗО-11 уже в этом году. В СИЗО-7 строители займутся ремонтом банно-прачечного комбината, а в СИЗО-8 приведут в порядок фасад режимного корпуса, рассказали в пресс-службе.

Там добавили, что в исправительной колонии № 5, которая расположена в Можайске, проведут капремонт женского общежития на 408 мест. За прошлый год было отремонтировано свыше 2,5 тысяч «квадратов» камер в СИЗО.