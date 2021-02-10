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Московский листок

Волков объявлен в розыск за политическую педофилию

Опубликовано 10.02.2021 в разделе комментариев 0

путин выборы навальный кремль
Волков объявлен в розыск за политическую педофилию

Леонид Волков объявлен в международный розыск, сообщает «Интерфакс». В конце января Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту вовлечения сторонниками Навального подростков в совершение противоправных действий, заведомо представляющих опасность для их жизни, и привлек Волкова в качестве обвиняемого. Сегодня стало известно об объявлении Волкова в международный розыск.

***

Ну, хорошо, что не за скотоложество. А то уже и пострадавшие нашлись, и свидетелей весь 2-й спецполк МВД.

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Все смешно - Волков сливает протест, а его объявляют в розыск. Понятно, чтоб не приехал ненароком помогать держать фонарики. 

Победа борьбой решена!

Уже, кажется. все признали, что вопли по поводу вовлечения несовершеннолетних были просто пропагандистским приемом. Самих пострадавших детей так и не обнаружили.

Да и от чего бы они могли пострадать? От действий нашего самого гуманного ОМОНа в мире? Так они даже цветы побитым в госпиталь носят, какая ж от них угроза жизни... Или все же есть? Вы там разберитесь в следкоме. А то нехорошо получается - идет полицейский, а вокруг него шепот: "Прячьтесь, прячьтесь, он для жизни опасный!"

А как же стихи про дядю Степу? Они даже Путину нравились раньше.

В общем, разберитесь, у нас полиция - источник смертельной опасности или все же слуги народа?

И с Волковым разберитесь, а то вконец охамел, фонариками, говорит, помашем, и режим падет. А если везде так махать начнут? 

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И вопрос с забастовкой. Можно или нельзя у нас призывать на стачку? Очень животрепещущий вопрос. А то потом припишут, что несовершеннолетних призывал бастовать и к животным приставал подозрительно...

А.Б.



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