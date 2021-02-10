Камеры автоматической фиксации нарушений ПДД с декабря 2020 года вынесли 4,2 тыс. штрафов за управление автомобилем с непристегнутным ремнем безопасности. Рассылка автоматических штрафов за непристегнутый ремень и разговор по телефону началась в Москве в конце 2020 года, новая функция применена пока в 8 камерах.

***

Им, видимо, мало того триллиона рублей, что остался непотраченным в бюджете прошлого года. Надо б добавить!

Число штрафов с видеокамер уже и так выше всех мыслимых разумных пределов. Особенно в Москве, где ездить в авто - это постоянно рисковать что-то нарушить: разметка шизофреническая, знаки стоят как попало, так и еще и дороги завязали чистить от снега.

Ну прикиньте - 4 тысячи новых штрафов с начала года всего с 8 камер! А ведь в Москве на сегодня камер 3094, и число это постоянно растет. Ну давайтеприкинем, если производительность "по ремням" останется на прежнем уровне, то когда функцию подключат везде, только это мнимое нарушение даст полтора миллиона нарушений за месяц! Умножаем на 500 рублей - 750 миллионов рублей в казну просто так, ни сеять, ни пахать не надо, только включай камеру, и никем не заработанные денежки потекут...

А потом удивляемся, почему рубль дешевеет? Да потому что он обеспечен не производительным трудом, а вот такими вот штучками - поборами с камер, налогами на воздух и дым, сборами и прочими "услугами" из воздуха.

Но люди уже не могут платить за все! Вдохнул - заплатил, выдохнул - заплатил, задержал дыхание - штраф!

А.Б.