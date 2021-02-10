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Московский листок

Протестные настроения россиян достигли рекордного уровня

Опубликовано 10.02.2021 в разделе комментариев 1

Протестные настроения россиян достигли рекордного уровня

Подавляющее большинство россиян (80%) осведомлены о несанкционированных акциях протеста в поддержку Алексея Навального, но 39% негативно относятся к их участникам. Об этом сообщает "Левада-центр", подводя итоги соцопроса, прошедшего с 29 января по 2 февраля.

"Это самый высокий уровень осведомленности о протестных акциях за последние годы: о прошлогодних протестах в Хабаровске знали 75%, о московских протестах 2019 года – 63%; о протестах сторонников Алексея Навального в июне 2017 знали 61% россиян. О протестах в Башкирии знали около 37%", - отмечают социологи.

Согласно опросу, 21% наших сограждан внимательно следили за недавними протестами, еще 59% - что-то слышали об этом. Ничего не знают о протестах 19% респондентов.

"В отношении к протестующим преобладает негативное отношение (39% опрошенных) и безразличие (37%). Положительно относятся к протестующим 22% респондентов. Россияне лучше относились к протестующим в Хабаровске летом 2020 года: 47% положительно и лишь 16% отрицательно; или к протестующим в Москве летом 2019 года: 23% положительно, 25% – отрицательно", - говорится в сообщении.

Чаще всего отрицательно к митингам относятся люди в возрасте старше 55 лет и те, кто одобряет политику президента Владимира Путина, а также получает информацию в основном по телевизору. Положительно к акциям протеста чаще всего относятся россияне в возрасте 18-24 лет, не одобряющие действия президента и выбирающие основным источником информации телеграм-каналы.

Большинство из тех, кто знает о прошедших акциях, полагают, что причиной выхода людей на улицы стало "накопившееся недовольство положением дел в стране"(43%), любопытством (25%), возмущением коррупцией, показанной в фильме ФБК (19%), возмущением арестом Навального (16%), поддержкой его деятельности (15%). Кроме того, 28% респондентов полагают, что люди вышли на акции "потому что им за это заплатили".

Социологи также выяснили, что почти половина опрошенных ожидают дальнейшего роста протестной активности. Это максимальный уровень с 1998 года. "43% считают, что возможны новые протесты с экономическими требованиями, 45% считают, что вполне возможны новые политические протесты. При этом число желающих принять участие в протестах невелико: 17% для протестов с экономическими требованиями и 15% для политических протестов. Ещё в ноябре 2020 года соответствующие показатели составляли 23% и 19% соответственно", - говорится в сообщении.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
Из деревни написал 10.02.2021 13:26
Мужчины недопонимают, а почему у женщин не так часто случается оргазм?
У них это происходит бессимптомно, в основном, но бывает и по-другому, просто редко.
Что-то очень уж бессимптомно протестуют москвичи и московские областные.
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