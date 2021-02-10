Вооружённое конституцией правосудие покарало глухонемого за скандирование лозунгов

Бессрочный инвалид по слуху Евгений Агафонов имел неосторожность выйти в магазин воскресным днем 31 января. Мало того, что живёт он в России, где прошлым летом народ одобрил конституционную поправку - он живёт в Санкт-Петербурге, где Росгвардия, защищая спокойствие граждан по выходным, периодически выставляет оцепления улиц и станций метро, задерживая и увозя в околоток подозрительных прохожих. В условиях, когда лютует известный разбойник Навальный, ситуация, при которой гражданин не сидит у телевизора, внимая записным патриотам, как жить-то хорошо ему в России, а отправляется с бухты-барахты в магазин - шаг явно опрометчивый.

Председатель "Яблока" потребовал от прокурора Петербурга опротестовать наказание немого гражданина, "выкрикивавшего лозунги"

Сейчас некоторые винят отечественное правосудие чуть ли не в ошибке. Мол, зря повязали человека, который не слышит предупреждения из рупора, что акция является незаконной. Видимо, отдельные горячие головы предлагают включить инвалида Агафонов в число тех 0,3% оправдываемых российскими судами ответчиков, как будто он Сердюков какой с Васильевой. Говорят, что, будучи немым, не мог Агафонов скандировать те лозунги, за которые составили на него протокол полицейские, а потом Красносельский районный суд приговорил к 5 тысячам рублей штрафа. Какая политическая близорукость!

Глухонемой Агафонов, дорогие дамы и господа, ведь не слеп. Он видел подозрительное скопление улыбающихся людей, что само по себе в нынешней северной столице должно казаться более чем странным. Орды полицейских - да. Автозаки - да. Шлагбаумы, дубинки, металлодетекторы и всё остальное, что позволило Петербургу потерять 70% туристического потока - тут всё понятно. Но смеющиеся возбужденные люди? Неужели этого мало, чтобы остановить направившегося за продуктами жителя свободной страны и заставить его вернуться обратно? Это же ни в какие ворота. Так у нас всякие в магазины начнут ходить, хотя реальные доходы населения падают 6 лет подряд, и денег у большинства нет и не может быть.

Инвалид Агафонов, пускай не слышит и не говорит, но органы и суд не проведёшь! Он мог читать по губам и мысленно повторять крамольные фразы про президента и приписываемый ему молвой геленджикский за 100 млрд дворец. Иначе пусть представит справку о глубокой умственной отсталости, а то ишь инвалид выискался. Ходить ведь может, где не надо. В России, бывает, парализованные срок тянут - кого тут удивишь глухотой?

Чем хорош установленный нашим правовым государством порядок антиковидных ограничений, так тем, что всяким буянам можно на вполне законных основаниях отказывать в их неприглядных сборищах, где они со своими человеконенавистническими мыслями тихо-мирно прогуливаются. Другое дело парад, или всероссийской голосование, или флешмоб в поддержку Путина. Ну кто бы там задержал Агафонова? Ему бы и маску дали, забудь он даже её, неладную. Ты сначала прикинь, убедись, семь раз отмерь, что флешмоб выстраивает правильные слова, тогда смело валяй в магазин - твои права гарантированы, в этом у нас перед законом все равны.

Многие интересуются, а полиция и суд вообще спрашивали о чём-нибудь Агафонова, прежде чем заполнять протокол, судья хоть одним глазком взглянул на него, прежде чем выносить постановление. Господи, да когда им спрашивать, коли они так заботятся о нашей с вами безопасности?! У нас теперь врачи лечат, не подходя к больным. А если эти, как стахановцы, тысячи через себя пропускают? Поди разбери, кто там протестует, а кто так, погулять вышел. Сегодня задержали инвалида Агафонова, значит, ты в безопасности. Завтра задержат тебя, значит, в безопасности Агафонов. Как говорили в старину: "Штрафуйте всех подряд, бог на небе узнает своих". А молчат, значит, молчат по 51 статье, когда любому становится ясно, что виноват. Кто знает, может, ещё повезло глухонемому. Умел бы говорить, вдруг бы до уголовного дела договорился?

Насчёт совета Пескова подать инвалиду в суд на апелляцию. Наверное, если бы он был на месте хотя бы Пескова, имеющего золотые часы, жену-миллионершу и дочь-миллионершу, кучу свободного времени, то так бы и сделал. Но он глухонемой инвалид Агафонов, обычный гражданин, каких миллионы. Пять тысяч из нашего суда для таких - ещё дёшево отделался. Нет. Думаю, апелляцию Агафонов подавать не будет. Возможно, случай помог ему войти в историю эпохи. В качестве иллюстрации к той конституции, которую народ одобрил прошлым летом. Поправка работает именно так, как мы предсказывали ранее.