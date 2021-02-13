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Московский листок

Так кто же такой Навальный?

Опубликовано 13.02.2021 автором Евгений Карманович в разделе комментариев 1

путин выборы навальный кремль
Так кто же такой Навальный?

Встретил очень уважаемого мной человека, с которым когда-то вместе работали, и дернул черт помянуть Навального. Я сам отношусь к Навальному, как представителю современной буржуазии, которая за красивыми лозунгами о преимуществах капитализма, ведет массы в том же направлении, что и существующая наша власть. Разница лишь в том, что у современной власти много коррупции, а Навальный этот недостаток обещает исправить.

Вот мой уважаемый товарищ очень зол на Навального, и хвалит власть за его арест и за впаянный ему тюремный срок. На мой вопрос: «А что тебе не нравится в Навальном?» Он парировал тем, что за него выходит на митинги много людей. Другими словами, он организовывает смуту и вообще предатель.

Как Навальный обидел его и его единомышленников, ответа не последовало. Он враг и все тут. Для меня же Путин - это существующий президент и желающий им быть до конца жизни. Навальный же, желающий быть президентом и обещающий отстаивать интересы единомышленников и колеблющихся обывателей. У одного из них куча силовых структур, суды, большая часть бюджетников и вообще людей имеющих в руках деньги и власть. У другого ничего этого нет, но там собрались те, кому надоело смотреть на существующие косяки. Сегодня мы видим, что побеждает тот, у кого сила. Ну а как же те, кого мало интересует исход этой борьбы, которым – лишь бы хуже не было? От них зависит то, как пройдет голосование в сентябре.

Вот для них цитаты бывшего депутата Госдумы и бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана.

— Я понимаю, что Алексея Навального отравили, он не умер и сидит он ровно за то, что не умер и посмел вернуться в Россию. Это несправедливость, и я не собираюсь с этим мириться. Мы не имеем права ничего бояться в своей стране. Это наша страна, мы здесь родились и выросли, и бояться надо того, что нам будет стыдно перед своими детьми,

«Просто реши для себя: ты на стороне тех, которые убивают, или тех, кого убивают?

Ты за тех, кто бьёт людей, или за тех, кого бьют?

За тех, кто травит, или за тех, кого травят?

А если не можешь определиться, значит, тебя устраивает, что в нашей стране бьют, убивают и травят». Также политик добавил, что когда слышит, как врачи, учителя, омоновцы, пряча глаза, говорят: «Мы люди подневольные…», ему хочется спросить в ответ: «Чьих будете?..». Политик попросил не обижаться на его слова.

Уральский поэт Наум Блик тоже высказался о ситуации, опубликовав пост в Facebook.

««Не верю я Навальному» — часто ли вы слышали эту фразу из уст знакомых и не очень людей? Полагаю, за ней на самом деле скрывается обычный страх и лень. Боязнь и/или нежелание признавать очевидное, ведь если его признать, то надо будет что-то делать. Например, выходить на улицу.

Сейчас дело даже не в доверии Навальному. А в том, одобряете ли вы действия Путина. Готовы ли вы мириться с очевидной ложью, беззаконием, запугиванием, шантажом и всем остальным, с чем ассоциируется его власть? Как правило, такая модель устраивает находящихся у кормушки и тех, кто от них зависит. Но, полагаю, даже многим из них в глубине души надоело, только не все признаются в этом открыто.

Путин, зачистив и забетонировав конкурентную политическую среду и институт выборов, поставил население России в ситуацию «или-или»: ты за Путина или за Навального? Всё. Других вариантов нет. А я хочу, чтоб они были. Я бы мог поддержать не Навального, а условного Сидорова или вообще остаться дома.

Напряжение в мире сильно возрастает, хотя и продлен договор СНВ-3 с США, который в Кремле считают успехом "всего думающего человечества", Вновь начинают говорить о применении тактического ядерного оружия. От тактического до стратегического раз плюнуть. Что это значит. Сейчас в России - 38 ядерных реакторов и несколько ДЕСЯТКОВ ТЫСЯЧ ядерных боеголовок. Если ядерное оружие или ядерный реактор захватят боевики какого-нибудь "басаева", последствия будут непредсказуемыми для всего человечества. Только в Чернобыле - радиоактивному облучению подверглись почти 8,4 млн жителей Белоруссии, Украины и России.

- Данные о количестве погибших от последствий взрыва за 20 лет расходятся: по разным данным от 4 до 10 тысяч человек. - Непригодными для проживания остались 150 тысяч квадратных километров вокруг Чернобыльской АЭС.

- Суммарный выход радиоактивных материалов составил 50 миллионов кюри, что равнозначно последствиям взрывов 500 атомных бомб, сброшенных в 1945 году на Хиросиму.

Часто можно слышать, что "мы им покажем"! К сожалению, покажем, но сами уже ничего не увидим, в том раю, который нам обещают. Мир же ополчился на нас, над тем, как мы поступили с Навальным. В то же время наш президент не Давосском форуме говорит: «Мы видим кризис прежних моделей и инструментов экономического развития. Усиление социального расслоения: как на глобальном уровне, так и в отдельных странах…. А что произошло в жизни остальных людей? За последние 30 лет в ряде развитых стран доходы более половины граждан в реальном выражении стагнировали, не росли. А вот стоимость услуг образования, здравоохранения увеличилась. И знаете, в какую величину? Втрое». Тем самым президент подтверждает то, за что воюет Навальный. Или, продолжает президент: «Более агрессивным станет и характер практических действий, включая давление на те страны, которые не согласны с ролью послушных управляемых сателлитов.… Мир не может идти по пути построения экономики, работающей на миллион человек или даже на "золотой миллиард". Это просто деструктивная позиция….Человек должен быть уверен, что у него будет работа, которая даст устойчиво растущий доход и, соответственно, достойный уровень жизни.» - резюмирует он.

Реально же у нас идет все большее расслоение. Президент нам не отвечает на вопросы: почему и как бенефициаром одного «дворца» стал Ротенберг, о других вообще ни слова, причем там имеется правительственная связь, и президентская бесполетная зона, и почему судят Навального с явными нарушениями законодательства и понятиями морали? Человека травят с признаками участия госструктур, дела не расследуют, а после лечения сразу в кутузку вместе с единомышленниками, хотя до отравления они спокойно передвигались по стране.

Ну и в заключение..

Индекс восприятия коррупции: показателю распространённости коррупции в государственном секторе. (рейтинг, название, индекс)

1. Новая Зеландия – 88

2. Дания – 88

3. Финляндия, Швейцария, Сингапур, Швеция – 85

124. Кения – 31

129. Габон, Малави, Азербайджан, Мали, Россия - 30

134. Того – 29

178. Сирия - 14

179. Южный Судан, Сомали -12

Россия набрала 30 баллов из 100 возможных, поднявшись, за последнее время, на восемь позиций. Но системная борьба с коррупцией до сих пор подменяется точечными изменениями в законах и единичными уголовными делами, предупредили эксперты.

Из сказанного выше видно, что не все хорошо в «нашем королевстве» и кто там обостряет ситуацию и кто делит людей на своих и чужих? Принимать решение нам всем! Радужных надежд на политиков вроде Зюганова или Жириновского, сколотивших приличные состояния, не предвидится. Это показало их долгое и упорное сидение в Думе. Вот и Навальный хочет, чтобы жили лучше, чтобы не воровали как в Того или Сирии, чтобы пенсионный возраст вернули. Но он провокатор или друг, и для кого он друг, а для кого провокатор? Самое страшное, что мы не думая, проводим жесткую линию между этими и теми, а они обои наши сограждане. И вот один слой общества – силовики, избивает безнаказанно своих соотечественников, штрафует их и садит в кутузку, считая это нормой. Как же мы, раздираемые такими противоречиями, собираемся противостоять тем вызовам, о которых говорил наш президент на Давосском форуме?

 



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Всего комментариев к статье: 1
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Как у ярду, как ускоту Появилася работа! Тра-ля-ля, ды, тра-ля-ля! Отравили скрипаля!
---TOTBOGYETODA!- написал 13.02.2021 02:51
-Таки кеша! То да, заткни свое 3,1416-здячее е-бло! Прямо расфонтанировался! Таки Мне глубоко пох, что таки в том "всем мире" будет делатцца - то таки да! Таки пусть он весь (таки Я имею в виду "цивилизованный" мир, который таки состоит из 3,1416-дарасов, педофилов? фашистов и прочих де-генератов и которому страх как хочется спихнуть путина и поставить своего отс-оса навальняшку!) Таки пусть этот мир провалиться к Е-бенеМате-ри плакать Я по нему не буду!
"179. Южный Судан, Сомали -12
Россия набрала 30 баллов из 100 возможных, поднявшись, за последнее время, на восемь позиций. "
- Таки эти "балы" можешь за-сунуть себе в раз-долбаную европу! Ишь, нашли тему, чтобы оправдать приход к власти фашистов!
То ты, подонок и идиот, кака и твоя навальняшка,таки держишь Нас за дураков? - То таки думаешь, что мы не видим, что после этих "цветных переворотов" сразу к власти приходят откровенные фашисты и амерские х-сосы и устраивают в стране разгром и геноцид, гражданские войны? Видим мы все! Таки поэтому твой идиотский 3,1416-здеж нам ясен, кака стеклышко - Мы вас, б-лядей, насквозь видим - и тот же путин - наверное, тоже видит - то таки да!
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