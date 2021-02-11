Как добыть свет в Москве. Или горький чай накануне выселения

Рабочие авиамоторного завода «Салют» уже неделю (с 3 февраля) возвращаются домой в промёрзшие, лишённые света, воды и тепла квартиры.

3 февраля 2021 года их собирались выселять на улицу, но благодаря коллективным действиям ряда красных организаций (РКРП, ОКП, РМП-Москва, Левый Блок, Рабочий компас, Рабочий контроль, АКМ-ТР, РРП, Коммунисты России, Другая Россия), Движения общежитий Москвы, прессы, депутатов Мосгордумы Елены Янчук и Николая Зубрилина, помощников депутатов Виктора Максимова и Михаила Тимонова, выселение было остановлено. Но остановлено лишь временно. До 16 февраля включительно.

Словно в отместку, власти этим же вечером отрезали авиастроителям в доме газ и электроэнергию. Такая вот последовательная чиновничья забота о людях, в данном случае — создающих авиапром страны.

4 февраля жители разных общежитий (ибо выселения людей на улицу — это массовая практика современной России) вместе с депутатом Мосгордумы Сергеем Митрохиным направились в Приёмную Совета Федерации. Ещё в 2017-м году Валентина Матвиенко, председатель Совфеда, пообещала депутату Митрохину разобраться в жилищном вопросе граждан РФ:

«...Я в своё время встречался с Валентиной Ивановной Матвиенко по этому вопросу, и требовал от неё решить вопрос в масштабах всей России, она мне обещала, обратилась даже к Собянину, Собянин ей ответил, что мы всё решим. Прошло с тех пор три года, и всё осталось на своих местах».

Вот 4 февраля жители коллективно и обратились к Матвиенко, напомнив ей о её обещаниях, и снова вернулись к своим домам, из которых по всей Москве ожидают выселения. Салютовцы и более того — вернулись в свой насквозь промёрзший, тёмный дом.

Хотелось бы здесь отметить, насколько чиновники, кичащиеся своей борьбой за соблюдение всех санитарных норм во время коронавирусной инфекции (наденьте масочку, держите от нас дистанцию) и сами обитающие в тёплых, хорошо освещённых ведомствах, просто не хотят замечать авиастроителей в столь экстремальной ситуации — оставшихся без воды, света, тепла, вынужденных после рабочей смены согревать руки на спиртовке, кутаясь в куртки, шапки, шарфы.

За неделю, проведённую авиастроителями фактически на зимней улице, к ним приезжали представители Управы — предлагали им из-за холода перебраться в хостел. Конечно же, жители отказались, понимая, что в этом случае в свои квартиры они уже вернуться не смогут. Также приезжали представители, видимо, Жилищника — таскали ванны из квартир, а потом по их следам представители ЦУГИ заваривали пустые квартиры. А вот возвращать замерзающим людям свет, воду, тепло никто не собирался. В ведомствах, в которые стучались окоченевшими руками салютовцы, им тоже были не рады — в Управе обещали разбираться (видимо, бесконечно), в Префектуре и вовсе закрыли перед ними двери (пожертвовав даже своими префектурскими сотрудниками, вынужденными также остаться за закрытыми дверями).

10 февраля депутат Мосгордумы Николай Зубрилин направил две телеграммы. Одну — прокурору города Москвы Денису Попову, другую — на имя зам.мэра Москвы Петру Бирюкову, призывая их: «...Жители замерзают. Прошу немедленно вмешаться в эту ситуацию...»

Сами жители в это время с московскими коммунистами просили вмешаться в их вопрос в Прокуратуре ВАО. Жителей приняли зам прокурора Дамир Сабитов и помощник прокурора Андрей Бурдонов. Заявление приняли, пообещали разобраться в короткие сроки.

Напоминаем, что ещё в 2011-м году власти пытались выставить на улицу весь 9-й дом по 9-й улице Соколиной Горы, но после серии акций протеста в несколько лет, круглосуточного майского лагеря у мэрии, вдруг вспомнили о жилищных правах протестующих жильцов, и последующие два года жители дома, салютовцы, получали новое жильё. Расселить ещё пять семей власти странным образом отказались, им была объявлена коммунальная война — им заваривали двери в квартиры, в подъезд, отключали воду, свет, отопление. Семью Харченко выбросили на улицу в сентябре 2020-го, Абрамова — в январе 2021-го. Теперь ожидают выселение семьи авиастроителей Тугаевой, Коротковой, Харитоновой. Всё это происходит вопреки ст. 7 закона «О введении в действие Жилищного кодекса», права на соцнайм для жителей общежитий, постановлению Собянина № 743-ПП (от 19 декабря 2012 года).

10 февраля в 9 вечера авиастроителям дали свет! Конечно, это победа, жители хотя бы смогут согреться и выпить чаю (из принесённой с собой воды)! Но победа совсем совсем небольшая. Через неделю заканчивается срок приостановки исполнительных действий, и авиастроителей вновь будут просить на улицу. Салютовцы не будут ждать эту неделю, запивая её горьким чаем, авиастроители продолжат борьбу. Никто не должен быть лишён своего жилья!