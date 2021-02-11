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Московский листок

Политического педофила объявили в международный розыск

Опубликовано 11.02.2021 в разделе комментариев 1

путин выборы навальный кремль
Политического педофила объявили в международный розыск

Власти Литвы не будут задерживать по запросу России  Леонида Волкова, сообщило Associated Press со ссылкой на министра внутренних дел страны Агне Билотайте. В России в отношении Волкова возбуждено дело о склонении несовершеннолетних к противоправным действиям (151.2 УК РФ), то есть к участию в акциях протеста 23 января, он объявлен в межгосударственный розыск и заочно арестован.

Волков объявлен в розыск за политическую педофилию 

«Использование международных инструментов для политически мотивированного преследования является неправильной практикой»,— цитирует агенство слова господина Билотайте.

***

Тут даже не пощечина - тут такой здоровенный пендель от маленькой Литвы.

А с другой стороны - не подставляйся!

Все, что делается властями РФ против Навального и его людей исполняется удивительно коряво. Прямо как нарочно.

Все говорят о каком-то "блогере" без определенных занятий, между тем он находился и на государственной службе в качестве помощника губернатора, потом трудился членом совета директоров "Аэрофлота" - это весьма крупная позиция, солидная. 

Потом вы, господа, использовали Навального для легитимации мэра Москвы Собянина - вы же сами собирали ему подписи депутатов от "Единой России", чтобы пройти муниципальный фильтр, вроде бы созданный именно, чтобы не пропускать Навального и таких, как он. 

И именно вашими усилиями сегодня он - респектабельный политик, вышедший из крупного бизнеса и занявший на выборах мэра Москвы второе место с очень приличным результатом. 

А теперь вы пытаетесь расправиться с ним и его соратниками как с мелкими уголовниками, не стоящими внимания общества?

Господа, вы идиоты! Кремль в руках идиотов, товарищи!

Я хочу верить, что президент моей страны не идиот, что он лично не отдавал приказа травить Навального. Но ведь очевидно, что приказ такой был, и что санкция дана откуда-то с большого верха.

А вы до сих пор не удосужились открыть уголовного дела по отравлению, вы все еще "проводите проверку". У вас до сих пор есть сомнения, что это было умышленное отравление? Нет? Тогда - где дело?

Вы из каждого утюга вопите, что Навалдьный - агент запада. Но почему-то обвиняете его в нарушении режима отбывания наказания за какой-то лес в Кирове. А где обвинения в шпионаже или государственной измене?

Вот и сейчас вы предъявляете заочное обвинение соратнику Навального по статье, которая не предполагает заочности. Государственная измена или терроризм, или что-то очень тяжкое - предполагают, а такая чепуха, как призывы в интернете - нет!

Опять же, не говоря о том, что сами же сообщили - родители 200 несовершеннолетних получили взыскания за участие их детей в неразрешенных митингах. И сами же называете цифры тысяч участников митингов. То есть подтверждаете - не было никакого массового участия детей! 200 человек даже из абсолютно нереальных 4 тысяч митинговавших в Москве (только задержанных было 5 тысяч) - это не больше 5 процентов, а если брать реальные 20 тысяч, то 1 процент от митинговавших. 

И где тут не только состав, а само событие правонарушения?

Но вы объявляете в международный розыск человека, которого обвиняете по нетяжкой статье 151.2 УК РФ, максимальная санкцимя по которой - 3 года. Может, пора уже и за переход улицы в неположенном месте в международный розыск объявлять?

Вы сдурели, господа. Вам нужног таблетки пить, к доктору ходить, обливания делать. А вы страной управлять пытаетесь. Результат мы все видим...

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
3авидонов Никос написал 11.02.2021 03:51
Весь этот ангажированный псевдоажиотаж раздувает ГолуБянка. Скорее всего ГолуБянка и засылала несовершенолетних на акции в поддержку будущего нобелевского лауреата.
Также надо отметить, что Ботоксная ванючая Крыса по всей сране создал разные путриотические "Путлерюгенды", а это что - разве не вовлечение детей в политику?
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