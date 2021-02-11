Вы только что выбрали Гитлера в президенты

— говорит учитель истории своим ученикам, после того как они отвергли кандидатуры полупарализованного бабника и жирного пьяницы (Рузвельта и Черчилля, а они не догадались), предпочтя им подтянутого вегетарианца, любящего животных. Все это происходит в новом датском фильме «Еще по одной» с замечательным Мадсом Миккельсеном в главной роли.

Он был потухшим и скучным, этот учитель, пока вместе с друзьями, тоже учителями — музыки, психологии и физруком, не придумал ежедневно принимать по половине промилле спиртного: типа именно такой дозы алкоголя недостает каждому человеку с рождения. Понятно, что этого количества им быстро начинает не хватать. (Кстати, если в датских школах действительно работает так много мужиков, выражаю дополнительный респект их достойной скандинавской жизни: за восемь лет своей учительской деятельности я такого нигде не видела).

Уже читала рецензии на этот фильм с прямо противоположными мнениями: кино воспевает алкоголизм — это антиалкогольная картина. Самое любопытное, что и то, и другое верно! Алкоголь, который поначалу действительно превращает пресное существование в праздники и победы, в итоге становится неким катализатором жизни: то, что и так держалось на волоске, распадается; то, о чем мечталось, наконец, исполняется; ускоряется, увы, и путь к трагедии.

Очень хороший фильм. Актеры классные, сюжет продуман, сочувствуешь, смеешься, плачешь... особенно по контрасту с тоже только что увиденным «Северным ветром» — претенциозным и пустым.

Привести в дом оленя, перекрасить самолет и прикурить у вороны

А этот фильм точно не забудется.