Коронавирус - спад в России, США, во всем мире

В России пик коронавирусной эпидемии пройден 24.12.2020 по числу новых заболевших в сутки и 08.01.2021 по числу оставшихся больных, причем в Москве – соответственно 24.12.2020 и 28.12.2020, а в провинции – 26.12.2020 и 11.01.2021. В мире в целом, а также в США и Великобритании пик коронавирусной эпидемии по числу новых заболевших в сутки пройден 08.01.2021 и пик по числу оставшихся больных – 31.01.2021. Во всех рассмотренных случаях падение числа новых заболевших в сутки идет достаточно быстро, тогда как уменьшение числа оставшихся больных пока заметно лишь в России, а в мире в целом, США и Великобритании оно только началось. Предполагается, что причиной затухания эпидемии в мире является достижение порога коллективного иммунитета в странах с наибольшим общим числом больных.

Спад коронавирусной инфекции в России, в том числе в Москве и провинции

То, что в России наблюдается спад коронавирусной инфекции, очевидно всем.

Путин заявил, что пандемия в России постепенно отступает (ТАСС, 28.01.2021)

Собянин заявил, что эпидемия коронавируса в Москве пошла на спад (ТАСС, 25.01.2021)

Собянин: больше половины москвичей переболели COVID-19 (ТАСС, 29.01.2021)

(Имеется в виду общее число инфицированных, а не больных, о чем ниже.)

После чего отменил или ослабил некоторые ограничения в Москве.

Что говорит о коронавирусной инфекции в России статистика?

На рис. 1 приведены три графика числа новых заболевших в сутки. Два из них – «Россия» в целом и «Москва» можно найти во многих местах. Здесь они построены по официальным данным и дополнены третьим графиком «Россия - Москва» (Россия без Москвы, т.е. российская провинция), этот график построен мною по разности официальных данных для России и Москвы.

На рис. 2 приведены три подобных графика числа оставшихся больных – «Россия» в целом, «Москва» и «Россия - Москва» (российская провинция).

Пики эпидемии определяют по обоим этим показателям, однако надо четко указывать, какой используют, поскольку пики по второму показателю обычно идут позже пиков по первому.

По моему мнению, второй показатель является более подходящим для определения пика эпидемии, поскольку показывает соотношение между увеличением числа больных за счет новых заболевших и уменьшением числа больных за счет выздоровевших, а также умерших (доля которых невелика, относительная смертность в России на момент написания статьи, 09.02.2021, составляет 1,94% от общего числа больных).

Рис. 1

Число новых заболевших в сутки в России с 11.04.2020 по 09.02.2021.

Согласно рис. 1 пик числа новых заболевших в сутки в России и Москве был достигнут 24.12.2020. Провинция прошла этот пик на два дня позже, 26.12.2020. После этого были некоторые колебания, в большей степени для Москвы, чем для провинции и России, при учете их сглаживания в целом картина однозначная – стабильное и достаточно быстрое падение, скорость падения близка к скорости возрастания, наблюдавшегося перед этим.

Рис. 2

Число оставшихся больных в России с 28.04.2020 по 09.02.2021.

Согласно рис. 2 пик числа оставшихся больных в Москве был достигнут еще 28.12.2020, однако в провинции – только 11.01.2021, в результате в России в целом – 08.01.2021. После этого были небольшие колебания, но в целом мы наблюдаем стабильное и достаточно быстрое падение со скоростью, сопоставимой со скоростью предшествующего возрастания.

Что касается числа смертей в сутки, то для России пик был достигнут 24.12.2020, после некоторого спада в январе был небольшой подъем, пик несколько ниже декабрьского был достигнут 21.01.2021, после чего пошло постоянное уменьшение (с учетом сглаживания колебаний).

В чем причина явного затухания эпидемии в России?

Вакцинацию отбрасываем, т.к. она фактически началась только в январе, и число вакцинированных в масштабах страны невелико (на 09.02.2021 – 1 874 221 человек (1,28% от населения) – количество привитых хотя бы одним компонентом вакцины от COVID-19. Полностью привито: 174 203 человека, источник сайт GOGOV).

Про маски и прочие ограничительные меры не стоит даже говорить – их эффективность весьма незначительна, к тому большая часть населения нашей страны уже давно положила на них, кроме случаев, когда людей заставляют (в основном в крупных городах).

Остается одно предположение – в России достигнут порог коллективного иммунитета.

(О стойком, перекрестном и коллективном иммунитете см. мои статьи [1, 2].)

Коронавирусная инфекция COVID-19 обладает особенностью, необычной для большинства вирусных инфекций – на одного заболевшего приходится 15-20 бессимптомных вирусоносителей, которые также приобретают иммунитет. Поэтому общее число инфицированных многократно больше общего числа больных. Правда, чем больше процент общего числа больных, тем ниже должно быть соотношение общего числа инфицированных к общему числу больных.

Для приближенной оценки общего числа инфицированных (уровня коллективного иммунитета) в отдельной стране или на отдельной территории можно общее число заболевших в % от населения умножить на коэффициент 7 при общем числе заболевших более 8%; 9 при 7-8%; 10 при 5-7%; 12 при 4-5%; 15 при 3-4%; 20 при менее 3% [2].

В России к настоящему времени общее число больных составляет около 2,74% населения страны, отсюда приближенная оценка общего числа инфицированных – 54,8%.

В Москве общее число больных сейчас составляет около 947 тыс. человек (из около 3,998 млн. человек для России в целом, т.е. приблизительно 23,7%). Непонятно, сколько населения осталось в Москве, поскольку значительная часть гастарбайтеров разъехалась. Полагая, что в Москве имеется 15 млн. человек (около 10% населения России), получим, что общее число больных составляет около 6,3% от населения столицы, отсюда оценка общего числа инфицированных – 63%.

С учетом того, что неизвестная, но достаточно большая доля населения имеет перекрестный иммунитет за счет коронавирусов животных [1], этого достаточно – обычный порог коллективного иммунитета, необходимого для окончания распространения вирусной инфекции, составляет 60-67%.

Графики для России, упомянутые выше, можно найти в разных местах, я предпочитаю сайт Worldometer Coronavirus, где используют российские официальные данные: Russia.

Прогноз окончания эпидемии в России

Вообще в провинции на коронавирусную инфекцию люди в большинстве своем перестали обращать внимание. Да, какое-то количество людей болеет, некоторые тяжело, некоторые, к сожалению, умирают, но все это происходит не настолько часто, чтобы считать это чем-то экстраординарным. И это не повод, чтобы лишать людей работы и средств к существованию.

Что касается того, когда в России закончится эпидемия и связанные с этим ограничения, то Михаил Делягин сказал об этом так (Собеседник, 28.01.2021):

Еще в декабре я слышал разговоры, что коронавирус будет побежден в августе, а в сентябре выборы – какое случайное совпадение.

Присоединяюсь к этой точке зрения.

Эпидемический порог в Москве не превышен – значит, эпидемии не было

В России принято, с советских времен, определять превышение эпидемического порога по регионам, поскольку ситуация между ними может очень сильно отличаться.

Имеется «Методика расчета эпидемических порогов по гриппу и острым респираторным вирусным инфекциям [ОРВИ] по субъектам Российской Федерации» (МР 3.1.2.0118-17) (есть в Интернете). Пороги зависят от недели (зимой они выше, летом ниже). Они установлены по числу новых заболеваний в неделю на 10 тыс. жителей.

Как было отмечено выше, в России наибольшая доля заболевших наблюдается в Москве – около 23,7% от общего числа больных при приблизительно 10% населения страны. Поэтому если бы эпидемический порог был превышен, это произошло бы в Москве.

На приведенной ниже колоночной диаграмме (рис. 3) синие колонки представляют эпидемические пороги согласно методике (верхние толерантные пределы числа новых заболеваний в неделю на 10 тыс. жителей) для Москвы для осенне-зимнего подъема заболевания COVID-19, с 40 недели 2020 г. (28.09-04.10.2020) по 5 неделю 2021 г. (01.02-07.02.2021). Для 53 недели принят порог 1 недели.

Красные колонки представляют результаты расчетов фактического числа заболеваний в неделю на 10 тыс. жителей для этих недель по официальным данным, при расчетах население Москвы принято равным 15 млн. человек.

Рис. 3

Эпидемические пороги и фактические расчетные значения для заболевания COVID‑19 в Москве, с 40 недели 2020 г. по 5 неделю 2021 г.

Как можно видеть, в течение всего этого периода времени красные колонки идут ниже синих.

Поскольку эпидемический порог в Москве не был превышен – значит, эпидемии в Москве не было. И, судя по тенденции уменьшения числа новых заболеваний, не будет.

Раз эпидемии не было (и не будет) в Москве – не должно ее быть и в регионах, где доля заболевших ниже, чем в Москве.

Поэтому употребление термина «эпидемия» в отношении коронавирусной инфекции COVID-19 следует считать условным.

Отсутствие локдауна в России осенью – это признание его бессмысленности весной

Хорошо помню, как в конце августа – сентябре некоторые мои «осведомленные» знакомые уверяли меня, что вот-вот начнется подъем заболевания и будет объявлен локдаун, как весной. На что я отвечал, что руководство нашей страны во главе с Путиным осознало, что заявленная высокая опасность коронавируса не соответствует действительности и весенняя политика является ошибочной (подробнее см. [3]), а потому больше локдаун вводить не будут.

И хотя осенний подъем заболевания оказался заметно большим, чем я ожидал [4], тем не менее, я оказался прав в том, что на этот раз эпидемию не стали раздувать до состояния локдауна, что привело бы к экономическому коллапсу нашей страны.

И факт отсутствия локдауна в России осенью означает признание руководством нашей страны его бессмысленности весной.

Спад коронавирусной инфекции в мире в целом

В ВОЗ сообщили, что темпы распространения коронавируса в мире замедляются (ТАСС, 05.02.2021)

На самом деле темпы распространения коронавируса в мире падают, причем достаточно быстро.

Для подтверждения этого привожу два графика для мира в целом – числа новых заболевших в сутки (Daily New Cases, рис. 4) и числа оставшихся больных (Active Cases, рис. 5). Приведенная ссылка – на первый график на сайте Worldometer Coronavirus, второй находится под ним, график числа смертей в сутки (Daily Deaths) – несколько ниже.

Рис. 4

Число новых заболевших в сутки в мире с 22.01.2020 по 09.02.2021.

Для графика на рис. 4 видна заметная неравномерность в течение недели, подъем в среду-пятницу, максимум обычно в четверг. Для лучшего восприятия можно сгладить эти колебания при помощи функции «7-дневное скользящее среднее» (7-day moving average, синяя линия на рис. 4).

Главное – на этом графике четко виден пик числа новых заболевших в сутки 08.01.2021, после чего началось падение.

Причем раньше подобных падений не было. Было снижение в конце декабря в течение 10 дней, с 17.12 по 27.12.2020, которое можно связать с западным Рождеством. За ним последовал подъем, до пика 08.01.2021, и после этого – непрерывное и стабильное (с учетом сглаживания колебаний) падение в течение уже месяца. Это падение почти линейное для «7-дневного скользящего среднего».

И если экстраполировать это линейное падение на будущее, то «7-дневное скользящее среднее» должно упасть до нуля приблизительно еще через два месяца. Но этого наверняка не будет, скорость падения должна уменьшиться, и «7-дневное скользящее среднее» из прямой превратится в кривую линию, постепенно приближающуюся к оси абсцисс.

Рис. 5

Число оставшихся больных в мире с 22.01.2020 по 09.02.2021.

Согласно рис. 5 для числа оставшихся больных пик был достигнут позже, 31.01.2021 (как и для России, это распространенное явление, наблюдаемое для многих стран).

После этого началось снижение, пока медленное и с колебаниями в течение недели вследствие неравномерности числа новых заболевших в сутки.

И опять – раньше ничего подобного не наблюдалось. Данные за 31.01.2021 – около 26 139 тыс., за 09.02.2021 – около 25 590 тыс. Процесс уменьшения числа оставшихся больных только начался, но учитывая стабильное уменьшение новых заболевших в сутки, этот процесс будет идти и далее, как в России.

Что касается графика числа смертей в сутки (желающие могут посмотреть его по указанной выше ссылке), то для него пик наблюдался 20.01.2021, после чего пошло стабильное (с учетом сглаживания колебаний в течение недели) уменьшение.

В чем причина явного затухания эпидемии в мире?

Как и для России и по тем же причинам роль вакцинации, масок и других ограничительных мер является незначительной.

В частности, что касается вакцинации, то ВОЗ заявила 05.02.2021:

Число вакцинированных от COVID-19 в мире превысило число заразившихся (ТАСС, 05.02.2021)

Разумеется, имеется в виду не общее число инфицированных (оно неизвестно, его можно лишь приближенно оценить), а общее число больных.

На 05.02.2021 оно составляло около 105,9 млн. человек, или всего около 1,36% населения Земли (вообще за год это многократно меньше любой эпидемий гриппа). Поскольку эта величина в 15-20 раз меньше общего числа инфицированных, она в настоящее время несущественна.

Поэтому можно предположить, что причиной затухания эпидемии в мире является достижение порога коллективного иммунитета в странах с наибольшим общим числом больных.

Для подтверждения этого привожу таблицу с данными общего числа больных в % от населения для мира в целом и 10 стран с наибольшим общим числом больных (данные сайта Worldometer Coronavirus на 09.02.2021). На эти страны приходится около 65% от общего числа больных в мире.

Исходя из этих данных с учетом коэффициентов, приведенных выше, мною дана приближенная оценка уровня коллективного иммунитета (общего числа инфицированных) в % от населения.

Страна Общее число заболевших, % от населения страны Оценка уровня коллективного иммунитета, % Мир в целом 1,38 27,6 США 8,37 58,6 Индия 0,78 15,6 Бразилия 4,50 54,0 Россия 2,74 54,8 Великобритания 5,83 58,3 Франция 5,14 51,4 Испания 6,43 64,3 Италия 4,40 52,8 Турция 2,99 59,8 Германия 2,74 54,8

Любопытен сам этот список, из 10 стран 6 – ведущие страны Запада.

Кроме Индии, во всех этих странах оценка уровня коллективного иммунитета выше 50%.

Повторюсь, с учетом того, что неизвестная, но достаточно большая доля населения имеет перекрестный иммунитет за счет коронавирусов животных [1], этого достаточно – обычный порог коллективного иммунитета, необходимого для окончания распространения вирусной инфекции, составляет 60-67%.

При этом в Индии ситуация наиболее благополучная из всех этих стран. Пик заболевания в ней пройден 16.09.2020 по числу новых заболевших в сутки и 17.09.2020 по числу оставшихся больных, пик числа смертей в сутки наблюдался 15.09.2020. С тех пор число оставшихся больных, а также число новых заболевших в сутки и число смертей в сутки стабильно идут на спад. Все эти данные подтверждают, что Индия уже достигла порога коллективного иммунитета и эпидемия в ней затухает. В этой огромной стране весьма вероятно наличие заметного числа незарегистрированных больных, а также неполный охват населения тестированием на антитела, почему фактическое общее число заболевших и общее число инфицированных могут быть выше, но имеющиеся данные должны отражать динамику протекания эпидемии.

Графики для Индии можно найти на сайте Worldometer Coronavirus на странице India.

Что касается относительной смертности, то после длительного периода снижения в мире в целом она стабилизировалась на уровне около 2,2% от общего числа больных.

Спад коронавирусной инфекции в США и Великобритании

Поскольку США – мировой лидер эпидемии, на них приходится около 1/4 от общего числа больных в мире и более 1/3 от числа оставшихся больных, а Великобритания «прославилась» своим новым быстро распространяющимся штаммом, приведу графики числа новых заболевших в сутки для этих стран (рис. 6 и рис. 7 соответственно).

Эти и другие графики находятся на сайте Worldometer Coronavirus, для США – страница USA, для Великобритании – страница UK.

Рис. 6

Число новых заболевших в сутки в США с 15.02.2020 по 09.02.2021.

Для США пик числа новых заболевших в сутки был достигнут 08.01.2021, как в мире в целом, после чего пошло стабильное (с учетом сглаживания колебаний) падение. Следует отметить, что вообще графики для США и мира схожи, что не удивительно, учитывая долю США.

Пик числа оставшихся больных в США 31.01.2021, как в мире в целом, после чего началось медленное снижение с колебаниями в течение недели.

Пик числа смертей в сутки в США был 12.01.2021, после чего пошло стабильное (с учетом сглаживания колебаний) уменьшение.

Рис. 7

Число новых заболевших в сутки в Великобритании с 15.02.2020 по 09.02.2021.

Для Великобритании пик числа новых заболевших в сутки был достигнут 08.01.2021 как в мире в целом, после чего пошло стабильное (с учетом сглаживания колебаний) падение. Следует отметить, что подъем в декабре – начале января в Великобритании был более выраженным, чем в США (вклад нового быстро распространяющегося штамма), но он уже закончился, и последующий после этого спад также был более выраженным, чем в США.

Пик числа оставшихся больных в Великобритании был 31.01.2021, как в мире в целом, после чего началось снижение с колебаниями в течение недели.

Пик числа смертей в сутки в Великобритании был 20.01.2021, после чего пошло стабильное (с учетом сглаживания колебаний) уменьшение.

Кстати, Великобритания раньше не давала число выздоровевших и число оставшихся больных. Но они исправились и теперь регулярно дают эти данные.

Можно сказать, что динамика протекания эпидемии в США, Великобритании и в мире в целом имеет некоторое сходство.

Для остальных стран из вышеприведенной десятки подробной информации давать не буду, но пики числа новых заболевших в сутки пройдены во всех этих странах. Что касается числа оставшихся больных, то Испания перестала выдавать эту информацию. А Франция якобы выписывает людей в ничтожных количествах, в результате чего число оставшихся больных постоянно возрастает и превышает 90% от общего числа больных, этого не может быть при средней продолжительности заболевания 2 недели, и я считаю эту информацию для Франции недостоверной. В остальных странах пики числа оставшихся больных пройдены.

О возможности нового подъема коронавирусной инфекции в отдельных странах

В тех странах, где сейчас достигнут порог коллективного иммунитета (страны, приведенные в таблице выше, и многие другие), или он будет достигнут в ближайшее время, значительного нового подъема быть не должно.

И поскольку достигнут порог коллективного иммунитета, в этих странах вакцинация уже не нужна.

Однако новый подъем возможен в странах, где невелико общее число больных и соответственно невелико общее число инфицированных, и до порога коллективного иммунитета еще далеко. В первую очередь сюда относится КНР, но также и ряд других стран. Этим странам показана вакцинация (см. [2]).

Вакцины превращаются в инструмент международной политики

Как сказано выше, я считаю, что в России массовая вакцинация против COVID-19 не понадобится. Кроме того, в нашей стране люди в абсолютном большинстве относятся к этой вакцинации отрицательно.

Поэтому российские вакцины пойдут на экспорт в страны, где население более внушаемо, а своих вакцин нет.

И это будет отличие от западных стран и КНР, которые вначале намерены удовлетворить свои потребности (во многих западных странах – мнимые), а уже потом будут поставлять вакцины в другие страны.

И вакцины во всех странах превращаются в своеобразный инструмент международной политики, новый способ влияния стран-производителей вакцин на страны-потребители.

Обращение к ковид-паникерам

Граждане ковид-паникеры! Прежде чем в очередной раз начать раздувать очередной приступ ковид-паники, настоятельно рекомендую посмотреть приведенные выше графики для мира в целом и для России, используя соответствующие ссылки, чтобы получить обновленную информацию. Возможно, что после просмотра этих графиков у вас пропадет желание раздувать ковид-панику.

Обращение к читателям

Читателям рекомендую всегда проверять данные ковид-паникеров по первоисточникам, т.е. по ссылкам, указанным выше, или на других подходящих сайтах.

Также обращаю внимание читателей на один трюк, к которому прибегают ковид-паникеры. Они используют графики общего числа больных и общего числа смертей, которые постоянно возрастают, причем визуально сложно оценить, с какой скоростью это происходит. И уверяют, что возрастание продолжается по-прежнему, даже если это уже не так.

Для оценки ДИНАМИКИ процессов, скорости увеличения числа больных или числа смертей, необходимо использовать графики числа новых заболевших в сутки или числа смертей в сутки.

(Приращения функции все учили, или уже забыли, что это такое?)

Кроме того, как сказано выше, полезны графики числа оставшихся больных, поскольку они показывают соотношение между увеличением числа больных за счет новых заболевших и уменьшением числа больных за счет выздоровевших и умерших.

Заключение

В реальности в мире наблюдается не эпидемия коронавирусной инфекции, а развязанная власть имущими эпидемия коронавирусной истерии и ограничений прав граждан под флагом борьбы с коронавирусной эпидемией. И нормальные люди уже начали борьбу с этой истерией и этими ограничениями.

Основная цель коронавирусной истерии – прикрытие глобального мирового кризиса. Коронарирусную инфекцию объявляют причиной этого кризиса, хотя истинные его причины – внутренние противоречия существующего глобального экономического порядка. Дополнительные цели – предотвращение борьбы людей с глобальным кризисом (т.е. борьбы с его первоисточником – капитализмом) и извлечение прибыли за счет вакцин, масок и т.п.

И следует помнить, что власть имущие и их пропаганда всегда хотят нас обмануть и навязать нам свою точку зрения.

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[1] Коронавирус – стойкий иммунитет

[2] Коронавирус – коллективный иммунитет

[3] Коронавирус вызывает обычную ОРВИ, а все меры изоляции бессмысленны

[4] Коронавирус – эпидемия в России идет на спад, но может быть раздута искусственно