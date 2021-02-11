Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Суд счел подачу иска к администрации президента "нарушением основ конституционного строя"

Опубликовано 11.02.2021 в разделе комментариев 1

Суд счел подачу иска к администрации президента "нарушением основ конституционного строя"

Cудья Тверского районного суда Москвы Екатерина Коротова отказалась принять иск издания Sota Vision к администрации президента России, посчитав его "нарушением основ конституционного строя". Определение суда опубликовано в телеграм-канале издания, сообщает "Медиазона".

В декабре издание пыталось оспорить через суд отказ чиновников допустить журналистов на пресс-конфренцию Владимира Путина. "Суть иска проста: закон "О СМИ" не предполагает возможности отказа в аккредитации, если соблюдены правила подачи заявки. Соблюдены они были. Нежелание государственного органа видеть того или иного журналиста не может являться причиной отказа", - говорится в телеграм-канале Sota Vision.

Согласно определению судьи Кротовой, обжалование в судебном порядке действий госорганов и чиновников, которые непосредственно подчиняются российскому президенту, означает "косвенное вмешательство в конституционно-правовую деятельность" главы государства и "нарушает основы конституционного строя РФ".

Редакция Sota Vision намерена обжаловать решение суда.

 



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
ррр
еее написал 11.02.2021 11:18
Хоть заобжалуйся на решения судов, "басманное правосудие" все рано останется крысиным правосудием.
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Как вы относитесь к присуждению Навальному Нобелевской премии?:
Результаты
Интернет-ТВ
Война &#8212; всем дворцам капитала! Требования Объединенной коммунистической партии (ОКП)
Война — всем дворцам капитала! Требования Об...
06.02.2021
"Жопу порвали"
"Жопу порвали"
08.02.2021
<< прислать видео
все видео >>
Новости
В Первомайском районе Ярославской области умерли все сердечники, стоявшие на учете (0)
Роспотребнадзор заявил о сохранении масочного режима в России (1)
Суд счел подачу иска к администрации президента "нарушением основ конституционного строя" (1)
Как добыть свет в Москве. Или горький чай накануне выселения (0)
Коронавирус - спад в России, США, во всем мире (4)
Вооружённое конституцией правосудие покарало глухонемого за скандирование лозунгов (5)
Вы только что выбрали Гитлера в президенты (2)
Политического педофила объявили в международный розыск (4)
Протестные настроения россиян достигли рекордного уровня (8)
Вдохнул - заплатил, выдохнул - заплатил, задержал дыхание - штраф! (9)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Россия отвергает стабильность лжи и воровства
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Господа, вы идиоты! Кремль в руках идиотов, товарищи!
Михаил Делягин Михаил Делягин: Сергей Кургинян о глобальном цифровом пауке, курсе на тотальное расчеловечивание и смысле России в н
Михаил Делягин Михаил Делягин: Пацан из 90-х: смысл существования Силуанова через его жаргон
Михаил Делягин Михаил Делягин: Англия пытается вновь стать Америкой 
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss