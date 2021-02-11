Суд счел подачу иска к администрации президента "нарушением основ конституционного строя"

Cудья Тверского районного суда Москвы Екатерина Коротова отказалась принять иск издания Sota Vision к администрации президента России, посчитав его "нарушением основ конституционного строя". Определение суда опубликовано в телеграм-канале издания, сообщает "Медиазона".

В декабре издание пыталось оспорить через суд отказ чиновников допустить журналистов на пресс-конфренцию Владимира Путина. "Суть иска проста: закон "О СМИ" не предполагает возможности отказа в аккредитации, если соблюдены правила подачи заявки. Соблюдены они были. Нежелание государственного органа видеть того или иного журналиста не может являться причиной отказа", - говорится в телеграм-канале Sota Vision.

Согласно определению судьи Кротовой, обжалование в судебном порядке действий госорганов и чиновников, которые непосредственно подчиняются российскому президенту, означает "косвенное вмешательство в конституционно-правовую деятельность" главы государства и "нарушает основы конституционного строя РФ".

Редакция Sota Vision намерена обжаловать решение суда.