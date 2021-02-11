Роспотребнадзор заявил о сохранении масочного режима в России

Несмотря на стабилизацию ситуации с коронавирусной инфекцией, соблюдение масочного режима по-прежнему является обязательным для россиян, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила.

"Сегодня можно говорить о стабилизации ситуации только при условии неукоснительного соблюдения всех уже обязательных мер. Нужно носить маски, это требование не отменяется и пока не будет отменено — вот в сегодняшнем периоде это так", - сказала Попова в эфире телеканала "Россия-1".

Ранее стало известно, что власти Удмуртии заявили о намерении отменить с 12 февраля обязательное ношение масок. Теперь это будет носить рекомендательный характер. Вслед за Удмуртией аналогичное решение приняли власти Чечни.