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Московский листок

Роспотребнадзор заявил о сохранении масочного режима в России

Опубликовано 11.02.2021 в разделе комментариев 1

Роспотребнадзор заявил о сохранении масочного режима в России

Несмотря на стабилизацию ситуации с коронавирусной инфекцией, соблюдение масочного режима по-прежнему является обязательным для россиян, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила.

"Сегодня можно говорить о стабилизации ситуации только при условии неукоснительного соблюдения всех уже обязательных мер. Нужно носить маски, это требование не отменяется и пока не будет отменено — вот в сегодняшнем периоде это так", - сказала Попова в эфире телеканала "Россия-1".

Ранее стало известно, что власти Удмуртии заявили о намерении отменить с 12 февраля обязательное ношение масок. Теперь это будет носить рекомендательный характер. Вслед за Удмуртией аналогичное решение приняли власти Чечни.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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ущзше
аапрол написал 11.02.2021 11:11
А кто у нас главнее? Губернатор Удмуртии или попова? Р. Кадыров или попова?
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