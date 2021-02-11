В Первомайском районе Ярославской области умерли все сердечники, стоявшие на учете

В Ярославской области за последние полгода на 9% выросла смертность от сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе на 16% среди трудоспособного населения и на 24% – от острого инфаркта миокарда, сообщила 10 февраля на заседании комитета ярославской областной думы по здравоохранению главный терапевт области Мария Можейко. По ее словам, в некоторых районах области ситуация ужасающая. Так, в Первомайском районе умерли все, стоявшие на учете кардиобольные.

"Посмотрите на Первомайский район - 112% прирост кардиологической смертности. То есть те, кто стоял на учете, все умерли, да еще и больше. 17 февраля мы поедем разбираться, что произошло и что нужно в первую очередь там сделать", - рассказала Можейко.

По ее словам, схожая ситуация наблюдается в Переславском, Угличском, Ростовском Борисоглебском, Некоузском, Некрасовскм районах.

Она напомнила, что в марте минувшего года Ярославская область имела снижение смертности по сердечно-сосудистым заболеваниям по сравнению с предыдущими годами. Но потом ситуация кардинально поменялась.

"Если год-два назад мы объяснялись по приросту общей смертности в 1,5–2%, то в этом году прирост составил 9%, еще больше настораживает смертность в трудоспособном возрасте - это +16% - и смертность от острого инфаркта миокарда - почти +25%. Таких процентов, такого взлета не было", - отметила она.

По ее словам, на смертность от заболеваний сердечно-сосудистой системы значительное влияние оказало ограничение плановой и экстренной медицинской помощи, перепрофилирование больниц с сосудистыми центрами под лечение коронавируса и отсутствие диспансерного наблюдения в поликлиниках.