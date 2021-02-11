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Московский листок

В Первомайском районе Ярославской области умерли все сердечники, стоявшие на учете

Опубликовано 11.02.2021 в разделе комментариев 1

В Первомайском районе Ярославской области умерли все сердечники, стоявшие на учете

В Ярославской области за последние полгода на 9% выросла смертность от сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе на 16% среди трудоспособного населения и на 24% – от острого инфаркта миокарда, сообщила 10 февраля на заседании комитета ярославской областной думы по здравоохранению главный терапевт области Мария Можейко. По ее словам, в некоторых районах области ситуация ужасающая. Так, в Первомайском районе умерли все, стоявшие на учете кардиобольные.

"Посмотрите на Первомайский район - 112% прирост кардиологической смертности. То есть те, кто стоял на учете, все умерли, да еще и больше. 17 февраля мы поедем разбираться, что произошло и что нужно в первую очередь там сделать", - рассказала Можейко.

По ее словам, схожая ситуация наблюдается в Переславском, Угличском, Ростовском Борисоглебском, Некоузском, Некрасовскм районах.

Она напомнила, что в марте минувшего года Ярославская область имела снижение смертности по сердечно-сосудистым заболеваниям по сравнению с предыдущими годами. Но потом ситуация кардинально поменялась.

"Если год-два назад мы объяснялись по приросту общей смертности в 1,5–2%, то в этом году прирост составил 9%, еще больше настораживает смертность в трудоспособном возрасте - это +16% - и смертность от острого инфаркта миокарда - почти +25%. Таких процентов, такого взлета не было", - отметила она.

По ее словам, на смертность от заболеваний сердечно-сосудистой системы значительное влияние оказало ограничение плановой и экстренной медицинской помощи, перепрофилирование больниц с сосудистыми центрами под лечение коронавируса и отсутствие диспансерного наблюдения в поликлиниках.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
да уж! написал 11.02.2021 12:16
так про это многие врачи говорили!что из за ковидников прекратили медицинскую помощь другим больным,в первую очередь с сердечно-сосудистыми и онкозаболеваниями!
ковидников,якобы за прошлый год умерло 36 тысяч чел,а вот от остальных болезней в разы больше!
но ведь все другие исправно платили взносы в ОМС.А МЕДПОМОЩЬ ИМ НЕ ОКАЗЫВАЛИ!
я сам с таким столкнулся,когда с желудочным кровотечением ходил неделю,не мог попасть на прием к врачу..
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