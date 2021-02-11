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Московский листок

Встреча двух отцов отмудоханных народов - готовится

Опубликовано 11.02.2021 в разделе комментариев 0

белоруссия путин лукашенко песков
Встреча двух отцов отмудоханных народов - готовится

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил РИА Новости о подготовке встречи лидеров России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко: "Сроки сообщим своевременно. Встреча готовится", - сказал он.

***

Серьезно сообщил, информативно. Как всегда.

Главное, конечно, что своевременно. Раньше нельзя было - Лукашенко там весь брутальный, с автоматом и сыном Колей, всем насовали во все места, некоторым сразу в два - в общем, солидно и по-государственному. А нашему что? Показать, как борется с коронавирусом в условиях строгой изоляции?

Ну, спасибо Навальному, теперь нашему тоже есть, что предъявить. Не "небесная сотня", конечно, но 5 тысяч арестованных тоже не жук нагадил. Бабу в пузо пнули, дипломатов выслали, глаз на жопу натянули. Сейчас вот актрисок молоденьких прессуют, статусная интеллигенция самовыражается с заглотом - кто сильней чмокнет, тот и чемпион... В общем, тоже крутой пацан, шишку держит.

Можно встречаться. 

А.Б.



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