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Московский листок

Спикер парламента Дагестана посоветовал подкидывать политическим оппонентам наркотики и патроны

Опубликовано 11.02.2021 в разделе комментариев 0

Председатель народного собрания Дагестана и секретарь республиканского отделения "Единой России" Хизри Шихсаидов назвал несколько действенных способов устранения политических оппонентов – это подбрасывание наркотиков и патронов. Видеоролик с заседания, в котором участвовал спикер опубликовал Instagram-паблик "Дагестанские Известия".

На кадрах, которые, судя по дате на записи, сняты 9 октября 2020 года, люди обсуждали предстоящие выборы и кандидатов. "Найдем, как их убрать. У нас патронов много, наркотиков тоже… Найдем у него наркотики", - сказал человек, похожий на Шихсаидова.

Сам Шихсаидов назвал видео "монтажом". "Думаю, что „монтажники“ с „хорошей фантазией“, ничего другого придумать не смогли. Это все легко могут опровергнуть сидящие там люди. И вообще, мне некогда заниматься подобной риторикой, время даст ответы на все вопросы", - написал он в своем инстаграме.

 



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