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Московский листок

Прокуратура предупредила об уголовной ответственности перед акцией за Навального с фонариками

Опубликовано 11.02.2021 в разделе комментариев 1

Прокуратура предупредила об уголовной ответственности перед акцией за Навального с фонариками

Генпрокуратура РФ предупредила о недопустимости призывов к массовым беспорядкам и участию в несогласованных акциях перед запланированной акцией сторонников оппозиционера Алексея Навального.

"Уважая конституционное право граждан на выражение своего мнения, в связи с распространением в социальных сетях призывов к участию в массовых (публичных) мероприятиях, организуемых с нарушением установленного порядка проведения митингов, Генеральная прокуратура Российской Федерации считает необходимым предостеречь физических и юридических лиц о недопустимости нарушения закона", - цитирует Интерфакс заявление надзорного ведомства.

В Генпрокуратуре напомнили, что размещение в интернете призывов к массовым беспорядкам, равно как и участие в таких действиях, могут быть квалифицированы по статье 212 УК РФ (массовые беспорядки).

В ведомстве также напомнили, что интернет-компании, которые не удаляют призывы к участию в несогласованных акциях, могут быть подвержены административному наказанию по статье 13.41 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Ранее в Госдуме предложили проконтролировать заявленный оппозицией флешмоб с фонариками 14 февраля и по итогам акции принять некие административные или законодательные решения.

"Если смоделировать ситуацию, что будет такое количество фонариков, это, конечно, будет дискомфортно по отношению к жителям в этом же дворе и доме. Все эти фонарики, все эти акции, люди приходят с работы уставшие, им нужно отдохнуть, а не смотреть на свет в своих окнах со стороны фонариков… Но, безусловно, данная ситуация требует ревизирования и, возможно, внесения каких-либо инициатив в этом вопросе: либо по административной, либо по законодательной линии. Раскачать лодку, дестабилизировать ситуацию мы никогда не позволим", - заявил заместитель представителя комитета Государственной Думы по обороне Юрий Швыткин.

Напомним, 9 февраля, руководитель сети региональных штабов Навального Леонид Волков на странице в Facebook предложил вечером 14 февраля в День влюбленных выйти в свой двор и включить фонарик на телефоне, поднять его вверх и постоять так несколько минут.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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походу даже застрелить могут за фонарик
Sigmund F. написал 11.02.2021 14:29
"Террористы, подконтрольные запрещенной в РФ организации "Хайят Тахрир аш-Шам" (одно из названий запрещенной в РФ организации "Джебхат ан-Нусра"), готовят боевиков для совершения преступлений в различных городах России в местах проведения массовых уличных акций, сообщили источники в правоохранительных органах".
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