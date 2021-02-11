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Московский листок

Особняк Трампа во Флориде купил Рыболовлев

Опубликовано 11.02.2021 в разделе комментариев 0

Особняк Трампа во Флориде купил Рыболовлев

СМИ узнали о покупке российским гражданином самого дорогого дома во Флориде - особняка в районе Палм-Бич, которым до 2008 года владел Дональд Трамп, а после — миллиардер Дмитрий Рыболовлев.

Теперь часть поместья выкупил гражданин России, имя которого неизвестно. Он заплатил наличными 140 млн долларов, пишет The New York Post со ссылкой на агентство по недвижимости. 

Сейчас ФОРУМ.мск проверяет информацию о покупке Трампом самого дорогого особняка в Ростовской области, принадлежащего одному украинскому гражданину...



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