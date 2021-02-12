Анатолий Баранов: никакие штрафы не остановят протестную активность граждан

Дал комментарий "Свободной прессе", опять с редакционными изъятиями, причем какими-то непонятными. Сейчас восстановленные фрагменты даю с выделением.

Госдума одобрила в основном чтении законопроект, по которому граждан за повторное неподчинение требованиям сотрудников силовых структур — полиции, Росгвардии, ФСБ, Минобороны, ФСИН — могут оштрафовать на сумму от 10 тысяч до 20 тысяч рублей или арестовать на 30 дней. Должностным или юридическим лицам грозит увеличение размера взысканий — до 40 тысяч рублей и до 200 тысяч рублей соответственно.

В рамках законодательной инициативы Кодекс об административных правонарушениях также дополняется нормой о штрафных санкциях в случае нарушения организатором публичного мероприятия - сбора и расходования собранных на акцию средств. За это можно лишиться от 10 до 200 тысяч рублей.

Но зачем вообще накалять обстановку на ровном месте? Неужели акции «навальнистов» так напугали власть?

— Тенденция на повышение штрафов — она постоянная, — продолжает тему главный редактор портала «ФОРУМ. мск» Анатолий Баранов. — Думаю, это связано в первую очередь с инфляцией. Ну и с жадностью тоже. Все же понимают, что никакие штрафы не остановят протестную активность граждан. Выглядит нелепо.

— Власти любят отсылки на Запад, мол, у них репрессивные законы еще строже — за драку с полицией можно получить 20−30 лет, а в США, скорее всего и вовсе пристрелят. Насколько в нашем случае работают такие аналогии?

— У них и штрафы выше, но зарплаты тоже в разы. Сколько у нас средняя зарплата? 400 долларов? И за драку с полицией можно получить большой срок, только если были последствия — тяжелая травма, инвалидность. А за поцарапанный зубами шлем срока не дадут.

Та же история в США — да, полиция там гораздо чаще стреляет, но ведь у них и владение оружием свободное, это конституционная норма. Так что мистер Кольт уравнял возможности полицейских и гражданских. А у нас полиция лупит почем зря заведомо безоружных граждан — в ответ что-то прилетает. Эта улица с двухсторонним движением.

— Законопослушных граждан закон об увеличении штрафов за неповиновение силовикам не коснется, заявил Песков. А как же случаи задержания случайных прохожих? Или это все же исключения, единичные случаи?

— Пескова, наверно, не коснется, а обычных граждан — еще как. Вот лично меня несколько раз задерживали и рисовали мне самые удивительные вещи — по несуществующим адресам, приписывая действия, которые я в принципе не мог совершить. И в судах это все проходило на ура.

Один раз даже омоновцы отказались в суде давать против меня показания, а судья просто взял и сам придумал их показания, сфальсифицировал доказательства. И это я был с адвокатом, и запись процесса вел негласно. А что говорить о случайных людях, которые в такой ситуации оказались впервые? Да что угодно можно им нарисовать, хоть изнасилование служебной собаки.

— А им не кажется, что репрессии только озлобят граждан?

— Конечно, озлобит. Вот сын одной известной журналистки, ему лет двадцать, сейчас в СИЗО, у него на нервной почве задержка мочеиспускания, ну психологически не готов мальчик к нашему такому вот существованию. Но ничего, выйдет из СИЗО уже сознательным, закаленным бойцом, и рано или поздно это, конечно, аукнется. Гроздья гнева, знаете ли…

— У любой власти всегда чешутся руки закрутить гайки, если она видит, что это работает. Наши решили пойти по пути Лукашенко — то есть давить протесты, не допуская никакого диалога? Чем это все может кончиться? С другой стороны, на Украине в 2014-м милиция то избивала студентов, то отступала перед Майданом. Не было никакой стратегии и понимания, что дальше прикажут. Не было доверия силовиков к власти. В России и в Белоруссии все не так…

— Не у любой власти. Та власть, которая опирается на волю избирателей, нужды закручивать гайки просто не имеет. Ранний Путин разве гайки закручивал? Или ранний Лукашенко? А вот когда ты явно пересидел в своем кресле, когда накопился груз ошибок, интересы народа и власти начинают сильно расходиться. И вот тогда и появляется соблазн закрутить гайки.

Но это может сорвать резьбу, как на Украине. А в Белоруссии история еще не закончилась. Ну и у нас, в принципе, мало отличий. Давайте так — если бы Путин ушел после второго срока, он остался бы в истории России как великий президент. А сейчас… Ну ладно, история еще не закончилась.