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Московский листок

Уволенный из-за дела Голунова полицейский нашёл работу в мэрии Москвы

Опубликовано 11.02.2021 в разделе комментариев 3

Уволенный из-за дела Голунова полицейский нашёл работу в мэрии Москвы

Бывший начальник пресс-службы столичного главка МВД Юрий Титов, уволенный из полиции после дела журналиста Ивана Голунова, устроился в мэрию Москвы. Как сообщает Telegram-канал "Подъём", на новом месте полковник возглавил пресс-службу департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

Издание узнало об этом случайно, когда получил ответ на свой запрос в ведомство. "Отправителем письма оказался руководитель пресс-службы департамента Юрий Викторович Титов. Мы выяснили, что это тот самый Титов, который убеждал нас всех, что фотографии из какой-то нарколаборатории сделаны в квартире журналиста Ивана Голунова", - отмечают журналисты.

Сам Титов заявил, что не намерен обсуждать свою карьеру. "Это моё личное дело, где я работаю и как я работаю. С какой целью вы интересуетесь? Это личное дело", - сказал он.

Напомним, что из-за скандала с фото "из квартиры Голунова" полковника Титова привлекли к дисциплинарной ответственности, а спустя несколько месяцев уволили из полиции.

 



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Всего комментариев к статье: 3
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(без названия)
стоик7776 написал 11.02.2021 19:10
мэрии такие очень нужны?
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(без названия)
Папа Карло написал 11.02.2021 18:54
В путинской России дерьмо(чиновное) не тонет.
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Отправителем письма оказался руководитель пресс-службы департамента Юрий Викторович Титов
так написал 11.02.2021 18:50
ты их в дверь ,а они в окно... наказали бл-ть называется!
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