Уволенный из-за дела Голунова полицейский нашёл работу в мэрии Москвы

Бывший начальник пресс-службы столичного главка МВД Юрий Титов, уволенный из полиции после дела журналиста Ивана Голунова, устроился в мэрию Москвы. Как сообщает Telegram-канал "Подъём", на новом месте полковник возглавил пресс-службу департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

Издание узнало об этом случайно, когда получил ответ на свой запрос в ведомство. "Отправителем письма оказался руководитель пресс-службы департамента Юрий Викторович Титов. Мы выяснили, что это тот самый Титов, который убеждал нас всех, что фотографии из какой-то нарколаборатории сделаны в квартире журналиста Ивана Голунова", - отмечают журналисты.

Сам Титов заявил, что не намерен обсуждать свою карьеру. "Это моё личное дело, где я работаю и как я работаю. С какой целью вы интересуетесь? Это личное дело", - сказал он.

Напомним, что из-за скандала с фото "из квартиры Голунова" полковника Титова привлекли к дисциплинарной ответственности, а спустя несколько месяцев уволили из полиции.