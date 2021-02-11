Россию выплатит Навальному 8,5 тысячи евро из-за Болотной площади

Министерство юстиции не стало обжаловать решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) о выплате компенсации оппозиционеру Алексею Навальному в связи с его задержанием на акции протеста на Болотной площади в 2012 году, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу ведомства. Теперь Россия выплатит политику 8,5 тысяч евро. Еще 7,5 тысяч евро получит Вадим Гунько, подававший с Навальным совместную жалобу.

"Вынесенное 10 ноября 2020 года Европейским судом по правам человека постановление по делу "Навальный и Гунько против России" не обжаловалось, поскольку ЕСПЧ отказался рассматривать утверждения заявителей о нарушении властями РФ статьи 18 Конвенции о защите прав человека и основных свобод (пределы использования ограничений в отношении прав)", - говорится в сообщении пресс-службы.

В ведомстве отметили, что "позиция об отсутствии в действиях уполномоченных государственных органов какой-либо "политической мотивированности" при привлечении соответствующих нарушителей к ответственности представлена Минюстом России в ЕСПЧ в рамках состязательного процесса".

"В остальной части постановления выводы ЕСПЧ основаны на устоявшейся прецедентной практике, широко применяемой по схожим делам в отношении различных государств - членов Совета Европы", - заявили в Минюсте.

Напомним, 6 мая 2012 года, накануне инаугурации президента Владимира Путина в Москве прошла одна из самых крупных протестных акций – "Марш миллионов", в которой приняли участие порядка 70 тыс. человек. По окончании митинга начались столкновения с силовиками, в результате которых были задержаны 570 человек, в том числе Алексей Навальный и Вадим Гунько.