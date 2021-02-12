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Московский листок

Путин боится уколов?

Опубликовано 12.02.2021 в разделе комментариев 0

путин выборы кремль
Путин боится уколов?

На встрече Путина с руководителями СМИ, которая была как бы конфиденциальной, но поитом широко освещалась, главред "Независимой" Ремчуков спросил, не хочет ли Владимир Путин своим примером все-таки поддержать вакцинацию?

Владимир Путин неожиданно подробно ответил. Я не хочу обезьянничать, пояснил он, поэтому не буду это делать специально перед камерами, но я, безусловно, поставлю нашу вакцину, которую считаю лучшей в мире по всем показателям (он имел в виду действующую прививку «Спутник V»)… Президент рассказал о всех прелестях российской вакцины и о недостатках других… Так вот, он готов привиться, но у него есть прививочный план, в нем есть прививки от гриппа и пневмококка, так что он посоветуется с врачами, когда лучше это сделать, потому что одновременно нельзя. И что, может быть, сделает это в конце лета—начале осени, когда начнется активное время и ему придется много ездить.

***

Интересно, а зачем прививаться от инфекции, которая к концу лета уж точно пойдет на спад? Где догика?

Ты - президент страны, которая первой в мире создала вакцину от коронавирусной инфекции. Сам бог тебе велел привиться первым, причем именно под телекамеры, чтобы пресечь все разговоры о сомнительности вакцины, ее недоиспытанности и так далее.

Вместо этого он сидит в бункере, где записаться к нему на встречу можно лишь за 2 недели - и отказывается делать укол.

20 лет нам рассказывают и показывают, какой это бесстрашный мачо, способный повергнуть любого противника броском через спину вразножку, а то и просто синими трусами...

Или что-то у нашего президента со здоровьем действительно не то? Уж прививка-то препаратом с 92-процентной эффективностью, на основе убитого вируса... Вообще-то риска практически нет. А вот что-то вибрирует наш отец, опасается...

А нам, значит, можно. Нам все нипочем. Нам нет преград ни в море, ни на суше...

А.Б.



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