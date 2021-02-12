Даже Явлинский подтверждает правоту социалистов

Две противоположные линии очевидны в левом движении России. И оные становятся выпуклее с годами. С одной стороны, это охраняющая линия Зюгановых-Семиных-Удальцовых – а с другой стороны, наступающая линия Кагарлицких-Барановых-Ступиных-Копыловых. И не надо стесняться фамилий в виде хотя бы этаких реперных точек. Да и боязнь политической ответственности надоела до ядреной мамы. Революционная ситуация приближается так быстро, что не до пошлой скромности.

Еще раз, идеальные социалисты не существуют ныне, и не будут существовать никогда. И нечего стесняться попусту. Но в том-то и дело, что одни уже не социалисты, не желая идти вперед - а другие еще социалисты, потому что хоть и ошибаются, путаются, НО ЖЕЛАЮТ ИДТИ ВПЕРЕД. И разница становится все отчетливее в процессе исторической практики. То есть, начиная от «неотроцкистов», и продолжая последними президентскими выборами, Беларусью, Навальным… и даже нашумевшая позиция Явлинского тому доказательство, и о чем подробнее ниже! Все политические силы размежевываются, подходя к революционному моменту – а отсюда и боевой расклад.

***

Автор этих строк убеждается самой практикой, - даже как-то незаметно в процессе событий, - но что понимает их общий смысл вполне верно. А коль и фамилии во втором ряду сотоварищи держат этот курс плюс-минус детали, то говорить о политической линии вполне уместно.

Во-первых, автор поддержал «неотроцкистов» сразу и, хотя бы в своей региональной глубинке путем выхода из КПРФ, но тем не менее. И антизюгановский принцип ни то что соблюден, а даже укоренен с течением времени. Во-вторых, автор убежден с еще большей уверенностью, что бойкот последних президентских выборов был бы весьма полезнее. И поэтому извинения Кагарлицкого перед Грудининым за излишнюю жесткость не в коня корм. Надо было действовать еще жестче. Тогда и пенсионная афера, и голосование на пеньках стали бы гораздо нелегитимнее в глазах трудящихся; а там, глядишь, и нынешнее закручивание гаек стало бы невозможным. В-третьих, автор вообще молодец-огурец, что поддержал белорусский протест. Если Лукашенко был бы если не свергнут, то ограничен в рамках успехов мелкобуржуазной демократии; то и Путин не брал бы пример репрессий и прочей вопиющей наглости. А сейчас поздно пить боржоми.

Ан нет, охранители продолжают упираться, и подобно безмозглым баранам. Впрочем, некоторым и платят за это. То есть, опять двадцать пять в смысле ату на Навального с ФБК. Но автор писал достаточно много для понимания банальной импотенции такой позиции. Когда даже мелкобуржуазная оппозиция уничтожается под корень – и Зюганову останется лишь провозгласить давно вожделенные самодержавие, православие, народность. Умный художник нарисовал бы уже вчера целующихся взасос Путина с Зюгановым.

Но уж теперь-то, и в связи с последними статьями Явлинского, вообще все ясно. Кто в здравом уме и твердой памяти, тот и должен увидеть картину маслом.

Администрация вытащила дюжинного либерала на свет божий, отряхнула, попыталась вывести запах нафталина, и пустила против навальнистов как наиболее последовательных представителей мелкобуржуазной оппозиции. Поэтому все камлания, что ФБК исключительно проект Кремля – бред сивой кобылы. Кремль, наоборот, отчасти испугался; а затем и разозлился на навальнистов хотя бы в смысле потенциальных противников; поэтому и решил задушить в зародыше. А раз так, то и позиция умных левых сил остается верной. Враг моего врага – мой друг. Хотя бы на короткое переходное время, и даже более.

Абсолютно начхать, что думают самые упоротые навальнисты. Они могут хоть снять штаны и бегать по Красной площади с криками «долой коммуняк». Все это игрушки по сравнению с объективной и исторически назревающей классовой борьбой. Парадокс в том, что даже не столько рабочий класс страдает от бедствий, хотя несомненно – сколько мелкобуржуазная среда в лице бюджетников с мелким и даже средним предпринимательством. Эта среда сокращается и уничтожается почти варварскими методами со стороны олигархической монополии с бюрократией. Но отсюда и закономерный протест! ФБК лишь возглавило эти объективные и классовые протесты, и ничего более. Не было бы ФБК и Навального; был бы другой мелкобуржуазный и даже средне буржуазный лидер Ваня Хипстерский. Но коль Навальный набрался опыта, да попал в центр информационной повестки в связи с неудавшимся покушением, отсюда и популярность.

И хватит плутать в дебрях конспирологии а-ля западный агент. Да хоть героиновый наркоман, ваххабитский террорист, либертарианский анархист, злобный инопланетянин и прочее – никакой разницы в масштабе общенациональной классовой борьбы. Или весь класс побеждает со своей экономической и политической повесткой, - и, если что, предавшему лидеру табакеркой по башке почти мгновенно, - или не побеждает вовсе. И если, к примеру, победившее правительство проводит политику в пользу запада регулярно – значит, весь победивший класс хочет такую политику. А это уже совершенно другой разговор. То есть, а будет ли российский мелкобуржуазный класс в случае гипотетической победы проводить полностью прозападную политику – это еще очень большой вопрос. Вполне вероятно, что наоборот – этот класс не столько отдаст, сколько попытается взять и вернуть по своей радикальности.

Но в том-то и дело, и уже безо всякой гипотетичности; что такой класс или не возьмет власть вовсе без помощи левых сил – или возьмет на весьма короткое время в силу объективных обстоятельств разрастания демократии. Если лавина сорвется вниз, ее не остановить, и о чем сказано также достаточно. Так что левые силы – еще раз, которые нормальные – должны помогать навальнистам в меру сил как максимум; и поощрять их в борьбе с черносотенной реакцией как минимум. И нечего охранительскую тень на плетень наводить.

Поэтому статьи Явлинского – весьма тревожный сигнал. Если навальнисты расколются, то общедемократический процесс может замедлиться. Он и так-то дышит на ладан, а с такой пакостью тем более.

Следовательно, левые медийщики должны послать Явлинского самым зеленым лесом. Потому что все его разумничанье да оханье – пропутинская проституция. Вот как бы и политикой заниматься, и севрюжину с хреном кушать. А уж какое ханжество в виде поливания дерьма сиропом, что непереносимо читать. Мол, вот когда «своих» бьют дубинками – преступление века. А когда левых активистов мутузят, молчание в тряпочку. Так вы уж разберитесь с крестиком и штанами, гражданин соврамши. Если на левых активистов можно положить в принципе – то и на правых активистов можно положить также, и уж к одному концу. А если бить мальчиков со светлыми лицами нельзя – то и мальчиков с загорелыми от работы лицами тоже нельзя. Уж что-нибудь одно. Ан нет, Явлинского не было видно ни по одному левому процессу, и никаких статей с сожалениями. Поэтому еще раз – банальная пропутинская проституция хоть так, хоть этак.

***

Общедемократическое движение, возглавляемое ФБК по стечению обстоятельств, угнетает администрацию, и весьма. Ни о каких кремлевских проектах в этом смысле и речи нет, и хватит дурочку валять. Отсюда и ответные меры в виде реинкарнации Явлинского.

Поэтому автор сотоварищи опять прав, почуяв в последних событиях не столько майдан, сколько классовую борьбу. Явлинские для майданов не нужны вовсе - а вот для раскола реальной борьбы вполне. Да, пока речь идет о мелкобуржуазной и стихийной борьбе, но лиха беда начало. Следовательно, этот процесс надо поддерживать и защищать от всяких дюжинных либералов на прикорме у администрации; и если уж такой и очевидной оппозиционной политикой не заниматься, то вообще ничем не заниматься.

А боевой расклад становится все более ясным. Одна часть так называемого левого движения будет склоняться к поддержке реакционного режима самой логикой предательства и тупости - и к этому надо готовиться заранее, не разочаровываясь и не опуская руки. А другая часть и настоящего левого движения будет и должна вовлекаться в реальную оппозиционную политику - и в сторону союза с общедемократическими тенденциями. Да, это сложно и трудно, но необходимо.

Но то, что вторая линия в российском левом движении движется в правильном направлении – это неоспоримо. И мобилизация не только Зюгановых-Жириновских-Мироновых, но уже и Явлинских против такого направления - лишь пущее доказательство. А вот как перехватить инициативу уже у навальнистов, это второй шаг. Но ведь делать второй шаг весьма проблематично, мягко говоря - если не сделан первый. Так что ханже и провокатору Явлинскому – по шапке.