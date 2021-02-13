Шламонакопитель для нефтяных отходов на минеральных источниках Сахалина...

В Ногликском районе, вблизи поселка Горячие ключи началось строительство предприятия по размещению, хранению и переработке буровых и нефтяных шламов. Оно ведется на земельном участке площадью 8 130 кв.м, который в феврале 2020 г. взял в безвозмездное пользование житель Москвы Максим Яницкий по программе «Дальневосточный гектар».

23 ноября 2020 г. «гектарщик» уведомил администрацию Ногликского района о видах использования своего гектара – недропользование, нефтехимическая промышленность, складские площадки, строительная промышленность. Поскольку участок расположен на землях поселений и относится к производственной зоне, то выбор перечисленных видов деятельности для освоения дальневосточного гектара допускается. Земельный участок уже поставлен на кадастровый учет https://egrp365.ru/map/?kadnum=65:22:0000004:1108 и сейчас там ударными темпами возводится круглое сооружение диаметром около 20 м, на металлическом каркасе с двойными стенками и гидроизоляцией внутри.

«Гектарщик»-москвич не информировал о своих планах районные власти, поэтому они узнали о возведении очередного шламонакопителя для нефтяных отходов из отрывочных слухов, сильно встревоживших местных жителей.

Дело в том, что объект строится вблизи популярнейших Дагинских термальных и минеральных источников, куда приезжают лечиться тысячи людей не только с Сахалина, но и со всего Дальнего Востока. Для сохранения источников еще в 1987 г. был создан региональный памятник природы. Правительство области рассматривает комплекс источников как важнейший объект для развития бальнеологического туризма и в последние два года выделило значительные бюджетные средства для его обустройства.

Расстояние от будущего шламонакопителя до ближайшего горячего источника – менее 500 м, до ближайших домов поселка Горячие ключи – менее 400 м, до границы памятника природы «Дагинские термальные источники» - менее 550 м. Буквально через дорогу от «токсичной» стройки находятся два крупных предприятия, выпускающих рыбопродукцию, а с другой ее стороны протекает ручей, впадающий в богатый рыбой Ныйский залив, где ведут традиционное рыболовство местные коренные народы – нивхи, и работают крупные рыбопромышленные предприятия.

И Ногликская администрация, и местные жители считают неприемлемым выбор этого места для размещения токсичных отходов.

Однако так не считает сам владелец «дальневосточного гектара». В разговоре с «Эковахтой Сахалина» Максим Яницкий подтвердил, что строит предприятие по переработке бурового и нефтяного шлама, и круглая емкость на участке – лишь начало.

Таких конструкций будет много, равно как и других производственных блоков (предприимчивый «гектарщик» даже посетовал, что выделенного участка может ему и не хватить). Жидкую нефть, «которой будет мизер», он планирует отделять, «улавливать нефтеловушками» и возвращать нефтяникам, а твердые фракции («грунты, песок, камешки») будет передавать на строительство дорог. Выбранная технология, по словам Яницкого, абсолютно безопасна и прошла государственную экологическую экспертизу.

Он подчеркнул, что его как бизнесмена, в первую очередь интересует прибыль, но конечно он все будет делать по закону. Он видит для себя на Сахалине большие перспективы, т.к. здесь образуется много бурового и нефтяного шлама (особенно он в этом плане рассчитывает на ООО «Сахалинморнефтегаз»), но контрактов пока ни с кем не заключал.

«Эковахта Сахалина» пообщалась также и с руководством компании, непосредственно ведущей работы – это ООО «МОСТЭК», зарегистрированное в Тюмени. Главный технолог предприятия Александр Петров сообщил, что компания работает на подряде у ИП Яницкий и в данный момент возводит первый радиальный отстойник, который может использоваться как для переработки нефтешламов, так и для водной сепарации незагрязненных грунтов на отдельные фракции, используемые в строительстве. На вопрос, куда будут деваться отходы, образующиеся при любом варианте, он внятного ответа не дал, лишь многократно заверил, что все будет законно и безопасно.

«Строить такое предприятие в таком месте просто недопустимо с любой точки зрения, - заявил руководитель «Экологической вахты Сахалина» Дмитрий Лисицын, - мы видим здесь нарушение целого ряда законов и сейчас готовим собственную правовую оценку и обращение в прокуратуру и контролирующие органы. Очень надеюсь, что они с нами согласятся и примут соответствующие меры. Очевидно и то, что законодательство о «дальневосточном гектаре» нуждается в корректировке для исключения подобных сценариев в будущем».