Во Владикавказе взрывом полностью разрушено здание супермаркета

Утром в пятницу на улице Гагкаева, в спальном районе Владикавказа произошел взрыв в супермаркете "Магнит". Здание полностью разрушено.

Как сообщили в пресс-службе главы и правительства Северной Осетии, пострадал один человек — охранник. Причиной разрушения супермаркета стал взрыв газовоздушной смеси. Пострадавших среди прохожих и жильцов жилых домов вблизи супермаркета нет.

На месте происшествия работают 120 человек и 25 единиц техники, в том числе кинологи МЧС России. В готовности аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Республике Северная Осетия-Алания в составе 100 человек и пять единиц техники.

В ходе спасательных работ обнаружен один человек, он не пострадал. С ним работают сотрудники правоохранительных органов.