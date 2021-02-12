Россия теряет управление

Если сказать точнее то теряет управление президент. Теперь он просит чиновников, скажем, принять меры по выравниванию цен на жильё, поручает проработать вопрос индексации выплат работающим пенсионерам и так далее. Значит сейчас он не может точно дать указание на счёт выравнивания цен на жильё и разобраться с пенсиями. А зачем он взял в помощники бывшего министра экономического развития М.Орешкина? Оказывается для количества, но не для качества. Он и его родственники и друзья будут голосовать за партию власти и когда придёт время за В.Путина. Смотрите что получается? Он не увеличивает зарплаты, пенсии основной массе избирателей в надежде на то, что голоса этих "рабов" можно выдать так как надо власти, что было и ранее, а вот чиновников надо стимулировать и они оправдают доверие своими действиями. Всё покупается за деньги заработанные народом. Пора бы нам это усвоить.

Было много шума по поводу роста цен на сахар и растительное масло. Вмешался президент и потом СМИ нам сообщает, что цены заморожены до апреля. Но как заморожены. С наценкой и вполне приличной. Народ не вдаваясь в подробности проглотил это. Однако на этом рост цен не закончился. Собственники со спекулянтами повысили цена на товары длительного пользования. Что же народ имеет в итоге. Рост цен на всё с помощью вмешательства президента и премьера. А мы продолжаем хлопать ушами, не вдаваясь в подробности происходящего.

Я снова обращусь к статьям профессора В.Гросула и кандидата философских наук Н.Копьева. В них затронута вся верхушка КПСС, хотя и без фамилий. "С политической точки зрения горбачёвых - ельциных ни в коем случае нельзя было допускать и на порог высшей власти". Но их допустили, почему? Руководство КГБ опустило вожжи и ей захотелось попробовать жить как в Америке, забыв о народе, который её содержал. И действительно через несколько лет стали появляться особняки и навороченные автомобили у высших сотрудников КГБ и армии. Не зря министр обороны получил прозвище "Паша - Мерседес". Управление страной не официально переходило на вороватых чиновников. Практически Ельциным руководил Березовский. Откуда у него появились миллиарды долларов? Оказывается он превратился в продавца Вазовских автомашин и заработал миллиарды долларов с которыми и укатил в Лондон. Однако в Лондоне не сумел удвоить награбленное и кончил повешенном на собственном галстуке. Не всем воровство народных средств пошло на пользу. Просто после него- Березовского ворьё стало умнее, не забывают его опыт. Теперь ворьё вешает других или убивает, отстёгивая чиновникам, которые некоторое время их прикрывают. Как прикрытие даёт трещину быстро линяют за пределы России. Например, Гусинский откупился здесь в России он уже сидел, но был выпущен и быстренько убрался из России. Потом его объявляли в розыск, но фактически не искали. Тысячи беглецов с награбленным живут за пределами России. Многие на Лазурном берегу Франции и их никто не трогает. Жаль нет последователя Сталина. Для показа другим можно было немного сделать прореживание хотя бы во Франции. Возможно желающих вывести миллиарды поубавилось бы. Есть и другой способ закрыть вывоз капитала. Переизбрать того, кто разрешил вывозить миллиарды.

Профессор В. Гросул, заканчивая комментарии, пишет: "Пора наконец прекратить шельмование коммунистов". Я не согласен с таким выводом. Слишком он мягкотелым является. Мне бы хотел спросить его: "А что сделали для страны и народа современные коммунисты?" Они фактически поддержали расстрел Советской власти. Приказ танкистам отдал генерал Советской Армии, являясь коммунистом. Ельцин не мог напрямую приказать танкистам открыть огонь. Приказал генералу, а тот своим подчинённым. Люди, вы можете представить тот момент, когда танкисты прямой наводкой стреляют по Верховному Совету РСФСР и того генерала, который отдал приказ? Приказ отдал "Паша Мерседес" - министр обороны. Исполняли более 21 старших офицеров.

На счёт шельмования коммунистов я не сосем согласен с профессором. Все офицеры, которые расстреливали советскую власть были коммунистами. Возможно кто - то из них был участников великой Победы над фашизмом. Смотрите как быстро произошло перерождение победителей в побеждённых. ГДР уже не было. Кто - то получил внеочередную звёздочку, а большинство остались у разбитого "корыта". Во время Великой Отечественной войне погибли истинные коммунисты, остались умственные калеки, которые много позже не поддержали генерала - настоящего генерала Л.Рохлина, отказавшегося от звания Героя из рук предателя. Генерал мотался по гарнизонам искал соратников на возврат в социализм и не нашёл. А власть знала, что из 700 генералов только один не принял ни Ельцина, ни капитализм и решили его убрать. И ведь убрали возможно с помощь остатков КГБ предавших Победу и гибель 27 миллионов советских людей. Смотрите как изменилось большинство коммунистов, которые потеряли совесть и честь. Признали супругу Рохлина в убийстве генерала. Надо быть идиотом, чтобы такое допустить. В России уже начался голод - ни зарплаты, ни пенсии. И что жена дура убивать мужа, которому ещё хорошо платили. Имею ввиду всех генералов армии, они не бедствовали. Такое в России за тысячелетнюю историю ещё не случалось. Предательство было и оно всегда будет, но чтобы вся армия тем более ещё называлась Красной армией предала Родину, предала завоевания в войне над фашизмом. И предательство шло от самых высших эшелонов армии. За предательство им и платили пенсии в отличие от простого народа. И это предательство до сих пор не осуждено народом и настоящими коммунистами армии и вообще коммунистами бывшего Советского Союза. Создаётся впечатление, что в России нет коммунистов за исключением сидящих в думе. Они сидят в думе не потому что они истинные коммунисты, а потому что им хорошо платят и будут платить приличную пенсию. Танковый полк прославленной Кантемировской дивизии расстреливал то за что воевали и погибли 27 миллионов советских людей, из них 10 миллионов братьев по оружию. Такого предательства мир ещё не знал.