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Московский листок

Дарья Митина: Одновременно полностью слить выборы в столице под мэрию, отработать контракт с Навальным, да ещё денег заработать

Опубликовано 12.02.2021 в разделе комментариев 0

москва выборы навальный собянин рашкин
Дарья Митина: Одновременно полностью слить выборы в столице под мэрию, отработать контракт с Навальным, да ещё денег заработать

"Посмотрела "предварительный список" кандидатов в МГД от КПРФ, - пишет Дарья Митина. - Сильный кандидат с хорошими шансами на победу только один. Остальные - частично самые невнятные горкомычи (очевидно подобранные по принципу "чтобы не раздражать мэрию"), частично никому неизвестные тёмные лошадки, способные заплатить за выдвижение, частично навальнисты. 

Ай да Рашкин, ай, молодца! Одновременно полностью слить выборы в столице под мэрию, отработать контракт с Навальным да ещё денег заработать - уметь надо. А что там будет бухтеть партийная масса - проблемы туземцев большого белого господина не волнуют".

Это после публикации на сайте МГК КПРФ предварительного списка кандидатов на выборы в Думу по Москве. Действительно, загадочный какой-то спискок.

Кандидаты от КПРФ в Государственную Думу

Пройдите по ссылке - это официальлная информация от КПРФ. Ну и кто все эти люди? Это действительно лидеры общественного мнения в столице? 

Кроме Дениса Парфенова, кто из них реально может претендовать на победу в округе? Ну, может быть, Андрей Гребенник, человек 30 лет депутатствует в Щукино, сейчас возглавляет муниципальный совет, но избирательный округ побольше одного муниципального района, там еще работать и работать... Сергей Обухов? Но он никогда не избирался в Москве, его элементарно не знают избиратели. Нина Останина - ну да, имя еще на слуху, но она ведь была депутатом от Кемерова, Москва-то при чем? Николай Волков? Ну этого товарища только в партии знают, рядовому избирателю он вообще не известен, и, если подумать, и не должен быть известен - его работа закулисная... Остальные - это вообще серое солдатское одеяло, глаз сколькит по списку и ни за что не цепляется.

Это при том, что в Москве у партии есть много известных, причем известных прежде всего избирателю, людей. Не говоря о возможных коалиционных кандидатах - на прошедших в прошлом году выборах только об этом и было разговоров, а сейчас где все? Огребли от "кремлевских" за "умное голосование" и затихли с языком в попе?

Ну казалось бы - у вас депутат МГД Шереметьев арестован, ну так выдвиньте его в Госдуму? Если вы настоящая оппозиция, а не группа на подтанцовках у "Единой России" - "вставьте фитиль" власти! Его ведь выберут.

Зачем вы выдвигали на прошлых выборах Настю Удальцову, которая неплохо выступила, и проиграла лишь реальной телезвезде Роману Бабаяну? Пока избиратель не забыл, двигали бы дальше... Нет, места не нашлось.

Похоже, предстоящие "выборы" в Думу будут вообще безальтернативными. Ладно, "партия рабочего класса" не участвует в улимчных протестах и давно забыла про революцию - "курс на быструю революцию" объявлен порочным, и партия сосредоточилась на взятии власти конституционным путем. Ну так и здесь сплошной слив! Директор по инвестиционному и управленческому консультированию ООО «АКГ «Акция» вам революция сделает? Или 70-летний кандидат наук из Института экономики?

Ну да ладно, сливают и сливают, другого и не ждали...

А.Б.



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