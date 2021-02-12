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Московский листок

Лукашенко пообещал накормить голодных американцев

Опубликовано 12.02.2021 в разделе комментариев 0

Лукашенко пообещал накормить голодных американцев

Соединенным Штатам Америки, где по признанию их властей, недоедают 36 млн человек, следует покупать продовольствие в Белоруссии. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко в ходе выступления на VI Всебелорусском народном собрании в Минске.

"Со слов нового президента США (Джо) Байдена, из-за проблем, связанных с пандемией, сегодня – но дело не только в пандемии, врет – 36 миллионов американцев, больше 10% населения… - недоедают, из них 12 миллионов – дети. Империя, ведущая страна - есть нечего. Что говорить про другие страны. А у нас есть что покушать. Пожалуйста, мы можем продать. Обращайтесь…, у нас есть еще резервы", - цитирует Лукашенко РИА Новости.

По словам главы государства, в Белоруссии обеспечили продовольственную безопасность, "накормили людей". Он также отметил, что Китай пустил на свой рынок белорусские продукты питания, поскольку оценил их высокое качество. "Мы по 6 миллиардов долларов - кто бы мог раньше подумать - сегодня получаем от продажи сельскохозяйственной продукции… И дело не в том, что я когда-то работал на селе, в том числе и директором. А дело в том, что продукты питания – это главное для жизни людей, это тоже аксиома. И особенно важно: если мы хотим, чтобы у нас были нормальные дети, чтобы мы были здоровыми, пища - как воздух, вода и другое – является главным для здоровья человека", - добавил президент.

 



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