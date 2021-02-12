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Московский листок

МИД РФ собрался разорвать отношения с ЕС и призвал "готовится к войне"

Опубликовано 12.02.2021 в разделе комментариев 0

МИД РФ собрался разорвать отношения с ЕС и призвал "готовится к войне"

Россия готова к разрыву отношений с Евросоюзом, случае введения новых санкций, заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью журналисту Владимиру Соловьеву.

"Мы исходим из того, что мы готовы (к разрыву), если мы еще раз увидим, как мы уже почувствовали не единожды, что в каких-то областях накладываются санкции, которые создают риски для нашей экономики, в том числе в самых чувствительных сферах. Мы не хотим изолироваться от мировой жизни, но надо быть готовым к этому. Хочешь мира - готовься к войне", - заявил Лавров.

Напомним, накануне Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что Евросоюз начал работу над новыми санкциями в отношении России из-за заключения оппозиционера Алексея Навального.

Решение о введении ограничительных мер будет принято на встрече, которая состоится 22 февраля.

 



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