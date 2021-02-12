Российских школьников научат истории по учебникам Мединского

Книги по отечественной и зарубежной истории, подготовленные под редакцией помощника президента РФ, председателя Российского военно-исторического общества, экс-министра культуры РФ Владимира Мединского, могут быть включены в перечень школьных учебников, сообщает РИА Новости.

"Нам бы хотелось, чтобы эта новая линейка дошла до школ. Это довольно инновационный подход к изучению истории в школе. Там большая культурная составляющая, большая историческая составляющая", - цитирует РИА Новости Мединского.

По словам чиновника, общий тираж изданий составил более 1 миллиона экземпляров и почти все книги находятся в магазинах или в учебных заведениях, а не хранятся на складах.

Напомним, в апреле 2016 года группа ученых подала заявление в Министерство образования и науки с требованием лишить Мединского ученой степени доктора наук. "Разжаловать" Мединского потребовали филолог и эксперт проекта "Диссернет" Иван Бабицкий, доктор исторических наук Вячеслав Козляков и доктор исторических наук Константин Ерусалимский. По их утверждению, диссертация Владимира Мединского не имеет к науке никакого отношения. "Этот текст, в принципе, нельзя считать историческим исследованием — настолько он пестрит грубейшими ошибками, которые трудно себе представить даже в курсовой работе студента исторического факультета", - говорилось в заявлении учёных.